L'UE annuncia dazi per 21 miliardi di euro sui prodotti statunitensi mentre si intensifica la guerra commerciale

L'Unione Europea ha approvato dazi ritorsivi su beni americani per un valore di 21 miliardi di euro (23,2 miliardi di dollari) in risposta ai recenti dazi del 25% imposti dal presidente Donald Trump sulle esportazioni di acciaio e alluminio europei. Le contromisure, supportate dalla maggioranza degli Stati membri dell'UE mercoledì, inizieranno a entrare in vigore a metà aprile.

Esportazioni di acciaio verso gli Stati Uniti per paese. Fonte: Bloomberg L.P. I prodotti mirati includono soia dalla Louisiana, lo stato d'origine del presidente della Camera Mike Johnson, insieme a diamanti, prodotti agricoli, pollame e motociclette. La maggior parte degli articoli affronterà dazi del 25%, con implementazione che avverrà in tre fasi tra aprile e dicembre. Questa azione intensifica la crescente disputa commerciale transatlantica, poiché gli Stati Uniti hanno già imposto un dazio universale del 20% su quasi tutte le esportazioni europee e un dazio separato del 25% su automobili e parti di automobili. Trump ha indicato piani per dazi aggiuntivi su legname, chip semiconduttori e prodotti farmaceutici. Il capo del commercio dell'UE, Maros Sefcovic, ha dialogato con i suoi omologhi americani, sebbene i colloqui abbiano prodotto pochi progressi. La Commissione Europea ha dichiarato che le contromisure "possono essere sospese in qualsiasi momento se gli Stati Uniti accettano un esito negoziato equo e bilanciato". La Commissione sta anche preparando risposte aggiuntive ai "dazi reciproci" che sono entrati in vigore mercoledì, con piani per un annuncio la prossima settimana. La disputa minaccia di ridurre significativamente la crescita economica dell'area euro prevista per quest'anno e il prossimo. EURUSD (D1) EURUSD sta avvicinandosi al recente massimo. L'RSI è in divergenza rialzista con minimi più alti, mentre il MACD si amplia dopo il crossover rialzista. Fonte: xStation

