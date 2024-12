L'US100 si avvicina al record con il rally dei titoli tecnologici📈

L'improvvisa partenza del CEO di Intel e l'impennata del 22% di Super Micro nel settore tecnologico leader si spostano mentre Apple raggiunge un territorio da record Il Nasdaq 100 ha raggiunto nuovi record intraday lunedì, trainato da una performance solida dei principali titoli tecnologici, mentre cambiamenti significativi nella leadership di Intel e sviluppi positivi presso Super Micro Computer hanno provocato movimenti rilevanti nel settore dei semiconduttori. Sviluppi chiave: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il Nasdaq 100 ha toccato nuovi massimi intraday, con Apple che ha raggiunto nuovi livelli record

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, è stato costretto a dimettersi dopo che il consiglio di amministrazione ha perso fiducia nella strategia di rilancio

Super Micro Computer è salita del 22,5% dopo una revisione indipendente che ha esonerato la gestione

Tutti i titoli delle "Magnificent Seven" hanno registrato guadagni, rafforzando lo slancio del mercato Rivoluzione nella leadership di Intel In un sviluppo drammatico, Intel ha annunciato la partenza immediata del CEO Pat Gelsinger, segnando la fine del suo mandato presso il produttore di chip pioniere. La decisione è arrivata dopo una riunione cruciale del consiglio di amministrazione, durante la quale sono stati esaminati i progressi di Gelsinger nel recupero della quota di mercato e gli sforzi per colmare il divario con Nvidia. La perdita di fiducia del consiglio nella sua strategia di rilancio ha portato alla sua uscita, con il CFO David Zinsner e Michelle Johnston Holthaus che sono subentrati come CEO co-interinali, mentre inizia la ricerca di un sostituto permanente.   Super Micro Computer Rimbalza Super Micro Computer ha visto le sue azioni salire fino al 22,5% dopo la pubblicazione di una vasta revisione indipendente che non ha trovato prove di cattiva condotta da parte della gestione o del consiglio di amministrazione. L'indagine, che ha analizzato oltre 9 milioni di documenti e incluso 68 interviste a testimoni, ha raccomandato nuove nomine ai vertici finanziari e legali. L'azienda ha annunciato Kenneth Cheung come nuovo Chief Accounting Officer e ha avviato la ricerca di un nuovo CFO per sostituire David Weigand. Performance del Mercato Il settore tecnologico più ampio ha mostrato una forza notevole, con le azioni di Apple in aumento dell'1% raggiungendo nuovi massimi storici. I titoli delle "Magnificent Seven", tra cui Nvidia e Tesla, hanno registrato guadagni nelle prime contrattazioni, riflettendo la continua fiducia degli investitori nelle grandi aziende tecnologiche a capitalizzazione elevata. Il Nasdaq 100 si è avvicinato al suo massimo storico, sottolineando lo slancio sostenuto nei titoli tecnologici. US100 (Intervallo D1) L'indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, sta negoziando sopra il massimo di metà luglio di 20.895, che ora funge da supporto iniziale per i tori. Si sta anche avvicinando al suo massimo storico. I principali livelli target per gli orsi includono la SMA a 50 giorni a 20.564 e i massimi di agosto intorno a 19.917, allineandosi con la SMA a 100 giorni. L'RSI sta gradualmente divergendo verso l'alto mentre il MACD è vicino a un incrocio rialzista. Fonte: xStation

