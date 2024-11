LVMH : un’opportunità di acquisto nonostante il deterioramento dei fondamentali

LVMH: Un'opportunità di acquisto nonostante i fondamentali in deterioramento Due settimane fa, le aziende francesi del lusso si sono trovate al centro dell'interesse degli investitori, con l'inizio della tanto attesa stagione degli utili. A guidare la tendenza, il colosso di mercato LVMH ha stabilito il tono, trascinando l'intero settore verso il basso con il prezzo delle sue azioni crollato intorno ai €588 per azione all'apertura, segnando un calo di circa il 6% rispetto alla chiusura precedente. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Contemporaneamente, anche Hermès è stato travolto dal trend negativo, perdendo il 3%, mentre L’Oréal è stato il titolo più penalizzato, con un calo dell'8% all'inizio della sessione. Sebbene parte di queste perdite sia stata recuperata, grazie anche ai risultati di Hermès, più positivi rispetto ai suoi concorrenti, persiste una significativa tensione sull’outlook dei leader del CAC 40 in un contesto di rallentamento economico globale. Tassi d'interesse più bassi, misure di stimolo da parte delle autorità cinesi e aggiustamenti nel mercato dei vini e degli alcolici: quali prospettive attendono LVMH mentre affronta vulnerabilità in un settore dell'economia un tempo considerato a prova di recessione? Cina: Una Lama a Doppio Taglio

La scelta strategica di espandersi nel mercato cinese, a partire dall'export del cognac Hennessy nel 1859 e dall'apertura del primo negozio Louis Vuitton nel 1982, è stata senza dubbio uno dei principali motori di crescita di LVMH. La regione Asia-Pacifico è rapidamente passata da una quota trascurabile dei ricavi negli anni '90 a quasi il 17% nel 2004. Vent’anni dopo, questa cifra è cresciuta fino a raggiungere quasi il 30%. Fonte: LVMH Ciò che è stato uno dei maggiori successi di LVMH rappresenta ora la sua sfida più grande. Con una crescita del PIL trimestrale inferiore all’1% sia nel secondo che nel terzo trimestre e una crescita annua delle vendite al dettaglio pari a due o tre volte meno della media decennale, la Cina fatica a rilanciare la propria economia post-COVID. La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha deciso di intervenire, probabilmente preoccupata per il ritardo rispetto alle misure di allentamento monetario già avviate dagli Stati Uniti e dall’Europa. A fine settembre, ha svelato una serie di misure per stimolare la crescita, tra cui la riduzione dei requisiti di riserva per le banche commerciali e il miglioramento dell'accesso al capitale. Tuttavia, dopo una reazione inizialmente positiva, i mercati hanno moderato le aspettative, valutando criticamente l’efficacia di queste misure. In fondo, è possibile mantenere un flusso costante di liquidità in un’economia con livelli di debito vicini all'84% del PIL? Source : National Bureau of Statistics of China Negli Stati Uniti, le preoccupazioni sono leggermente meno urgenti, con una crescita del PIL nel secondo trimestre intorno al 3%, al di sopra della media decennale, e un crescente ottimismo tra gli investitori per uno scenario di "no landing", ovvero evitare una recessione grazie a tagli tempestivi dei tassi d'interesse. Questo scenario è accolto positivamente, considerando un mercato del lavoro ancora fragile. Tuttavia, l'aumento dei tassi di inflazione breakeven a cinque anni e dei rendimenti obbligazionari suggerisce che la Federal Reserve potrebbe avere meno margine di manovra del previsto. Sul fronte europeo, i consumi rimangono decisamente deboli. Nonostante la crescita dei salari abbia superato l'inflazione nei primi due trimestri del 2024, gran parte del reddito in eccesso sembra essere stata destinata al risparmio, raggiungendo un tasso storico di circa il 15,5%. Un ritorno alla spesa dei consumatori potrebbe emergere solo quando le condizioni monetarie toccheranno il minimo, ma questo non è previsto prima di almeno settembre 2025. Vendite del terzo trimestre deludenti

I recenti risultati trimestrali di LVMH offrono solo un quadro parziale, poiché includono solo i ricavi per questo periodo. Tuttavia, i dati riflettono le tendenze economiche già discusse, evidenziando come LVMH stia subendo il peso del rallentamento. Con ricavi stimati a 19,08 miliardi di euro, in calo del 4,44% rispetto al terzo trimestre del 2023, il gruppo sta registrando la sua prima flessione nella performance sui nove mesi dal 2020, anno della crisi COVID. Fonte: LVMH La divisione "Fashion & Leather Goods" è la principale responsabile del calo, rappresentando quasi la metà delle vendite, con una diminuzione del 5% dei ricavi. Anche i segmenti "Watches & Jewelry" e "Wines & Spirits" hanno avuto performance inferiori, contribuendo rispettivamente al 12,8% e al 7,5% delle vendite del gruppo. Nel frattempo, i settori "Selective Retailing" e "Perfumes & Cosmetics" hanno registrato una performance leggermente migliore, con tassi di crescita intorno al 2-3%. Se le vendite si stabilizzassero nel quarto trimestre e il margine di profitto netto per il semestre (17,44%) rimanesse costante, LVMH potrebbe riportare utili di circa 14,7 miliardi di euro l'anno prossimo, in calo rispetto ai 15,17 miliardi di euro del 2023. Impatto economico disomogeneo nel settore del lusso

Attualmente, quasi tutte le aziende francesi del lusso hanno pubblicato i dati di vendita trimestrali, permettendo un confronto tra i vari competitor basato sui ricavi. Figure LVMH Hermès L’Oréal Kering Revenue 60,75 M€ 11,21 M€ 32,41 M€ 12,8 M€ Market share growth -2,11% +11,7% +6,24% -12,12% P/S ratio 5,21 19,95 5,91 2,3 Fonte: XTB Research Questo confronto mette in evidenza le differenze tra le aziende del settore, dimostrando che non tutte sono ugualmente colpite dalle fluttuazioni economiche. LVMH si posiziona come la terza peggiore in termini di acquisizione di quote di mercato, in parte a causa dell’elevato volume di vendite, che la avvicina a una dimensione critica. Inoltre, i brand nel suo portafoglio sembrano meno resilienti al rallentamento economico, poiché fanno affidamento su una clientela con redditi medi. Un Appetito per il Rischio che ha Portato a una Fase di Consolidamento

Dal suo massimo storico di quasi €905 nell'aprile 2023, il titolo LVMH ha subito una correzione significativa, attestandosi ora intorno a €630. Una fase iniziale di consolidamento e risultati incoraggianti avevano alimentato un forte rimbalzo, ma un nuovo calo è iniziato nel marzo 2024, proprio mentre gli indici statunitensi erano in crescita. Fonte: XTB Research Queste tendenze indicano che la traiettoria discendente di LVMH si è sviluppata in due fasi. La prima fase è stata guidata da una crescente avversione al rischio tra gli investitori nel 2023, culminata a ottobre, quando il titolo ha registrato la sua prima fase di consolidamento. Tuttavia, entro marzo 2024, il calo continuo non era più dettato da una maggiore avversione al rischio o da volatilità attesa, poiché entrambe le variabili si erano stabilizzate. La sotto-performance di LVMH rispetto all'S&P 500 si spiega probabilmente con la forte esposizione del gruppo all’economia cinese. Curiosamente, le curve di avversione al rischio e volatilità si sono incrociate ad agosto/settembre, in linea con l’attuale fase di consolidamento. Ciò suggerisce che il rischio di mercato atteso è più elevato, ma gli investitori sono più disposti ad affrontarlo per il potenziale di maggiori rendimenti. Anche la valutazione delle opzioni evidenzia che il premio di rischio di LVMH è circa il 70% superiore a quello dell’S&P 500. Fonte: XTB Research Con i titoli di Stato francesi che rendono il 3,017% e un coefficiente di avversione al rischio intorno al 18,07%, gli investitori a breve termine dovrebbero aspettarsi un rendimento intorno al 9% per investire nel titolo LVMH, mentre gli investitori a lungo termine puntano a un obiettivo del 7,7%. Crescita a Lungo Termine già Prezziata Le recenti previsioni di crescita del FMI offrono ulteriori spunti sulle aspettative di mercato a lungo termine. Queste proiezioni sono state riviste al rialzo per Asia, Europa e Giappone. Tuttavia, è fondamentale adeguare questo tasso di crescita reale considerando l’inflazione prevista per il prossimo decennio e ponderando queste previsioni in base all’esposizione di LVMH nelle rispettive aree di attività in ciascuna regione. Region % of revenue Real GDP growth Breakeven inflation rate Nominal GDP growth Asia 30% 4,5% 1,0% 5,5% USA 25% 2,1% 2,3% 4,4% Europe 24% 1,5% 2,0% 3,5% Japan 9% 0,5% 1,2% 1,7% Other 12% 3,1% 3,4% 6,5% Fonte: FMI La crescita attesa degli utili a lungo termine di LVMH è stimata intorno al 4,523%. Incorporando il premio al rischio a breve termine nel modello di crescita di Gordon (che presuppone che il tasso di crescita sia la differenza tra il premio al rischio e il tasso di rendimento) e considerando un rendimento netto su dodici mesi di circa 4,48%, sembra che il mercato abbia già integrato questo tasso nel prezzo attuale delle azioni, orientandosi ora a valorizzare i risultati a breve termine man mano che emergono nuovi dati. Possibili Segnali di Entrata per le Azioni LVMH Il prezzo attuale di LVMH è influenzato dal livello di volatilità di mercato attesa e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari, motivato dai timori di un possibile ritorno dell'inflazione. Tuttavia, con tassi d’interesse in calo e una crescente copertura da parte dei gestori di fondi in piena stagione degli utili, gli operatori potrebbero presto tornare a ipotesi di valutazione più flessibili, incorporando una volatilità a lungo termine attesa del 26%. In uno scenario di questo tipo, e assumendo rendimenti obbligazionari stabili (intorno al 3%), un’avversione al rischio del 18,07% e aspettative di crescita del 4,523%, il titolo potrebbe raggiungere i massimi storici oltre i €900. Dal punto di vista tecnico, il prezzo è attualmente sotto la media mobile delle cinquantadue settimane, corretta per una deviazione standard, un livello generalmente considerato dagli operatori come sottovalutazione statistica e segnale d’entrata nel trend di lungo termine. L’RSI ha trovato supporto intorno al 30% e ha mostrato un impulso rialzista, mentre il prezzo delle azioni ha continuato a deprezzarsi. Questo suggerisce che il prezzo attuale potrebbe rappresentare un'opportunità di ingresso prima di una graduale rivalutazione della volatilità associata al titolo. Fonte: xStation5 Maxime Raturat, XTB Research Francia

