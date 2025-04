Mastercard svela un framework globale per pagamenti stabili senza interruzioni 🤖💰

Mastercard ha lanciato un quadro normativo globale per le transazioni in stablecoin, consentendo ai consumatori di spendere e ai commercianti di ricevere stablecoin in modo fluido tramite wallet, carte e pagamenti online. Grazie a nuove partnership con OKX e Nuvei, e all’integrazione con grandi piattaforme crypto come MetaMask, Kraken e Crypto.com, Mastercard rende le stablecoin utilizzabili come il denaro tradizionale in oltre 150 milioni di punti vendita nel mondo.

L’iniziativa comprende l’abilitazione dei wallet, opzioni di regolamento per i commercianti in USDC e altre stablecoin, e pagamenti transfrontalieri semplificati grazie al sistema Mastercard Crypto Credential, migliorando l’esperienza utente e la fiducia. La rete Multi-Token di Mastercard supporta transazioni on-chain in tempo reale, collegando le stablecoin ad applicazioni finanziarie più ampie in collaborazione con partner come JPMorgan e Standard Chartered.

Questa mossa rafforza l’impegno di Mastercard a costruire un ecosistema di pagamenti digitali affidabile, scalabile e facile da usare per l’economia globale in evoluzione.

Il prezzo delle azioni di Mastercard non ha mostrato reazioni significative alla notizia, diffusa ieri a fine sessione. Tuttavia, l’integrazione della tecnologia blockchain riafferma il ruolo dell’azienda come leader nel settore dei pagamenti, in vista della prossima rivoluzione.

La pubblicazione coincide con l’imminente regolamentazione del mercato negli Stati Uniti: si prevede infatti che il "STABLE Act" venga approvato entro 1–2 mesi, consentendo alle banche tradizionali di offrire prodotti finanziari in stablecoin.

Fonte: xStation 5