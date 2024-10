Materie Prime - Petrolio WTI, Natgas, Gold, Coffee (17.09.2024)

Petrolio Il petrolio greggio sta chiaramente rimbalzando. Nel caso del greggio WTI, si tratta di un rimbalzo da un minimo di 65 dollari al barile a un livello di 70 dollari al barile. Il prossimo importante livello di resistenza è intorno a 71,5 dollari al barile, i minimi locali di inizio e fine agosto. L'EIA sta tagliando le sue previsioni per il greggio WTI a 78,8 per il 2024, con un calo di 1,41 dollari rispetto alla sua previsione precedente. Per il 2025, invece, l'EIA sta indicando un prezzo di 79,53 dollari al barile, un taglio di 1,58 dollari rispetto alla sua previsione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'EIA prevede che le scorte si ridurranno di una media di 0,9 milioni di brk al giorno nel terzo trimestre di quest'anno e di 1,0 milioni di brk al giorno nel quarto trimestre. L'EIA prevedeva una riduzione delle scorte, anche prima della decisione dell'OPEC+ di ritardare un aumento della produzione. Secondo le stime dell'EIA, la produzione della Libia è scesa a circa 0,4 milioni di brk al giorno, in calo rispetto a una media di 1,1 milioni di brk al giorno nella prima metà di quest'anno. L'EIA indica che la produzione di petrolio raggiungerà i 13,3 milioni di brk al giorno entro la fine dell'anno, aumentando a 13,7 milioni di brk al giorno l'anno prossimo. L'EIA sta anche aumentando le sue previsioni di domanda per quest'anno di 180 kbd a 103,08 milioni di brk al giorno, mentre l'anno prossimo la sta aumentando di 100 kbd a 104,6 milioni di brk al giorno. Le posizioni speculative nette sul petrolio greggio Brent sono scese a livelli negativi per la prima volta da quando i dati sono stati pubblicati nel 2011. Le scorte di petrolio greggio hanno essenzialmente smesso di diminuire, in linea con la stagionalità. Ciò potrebbe ora causare potenziali segnali di debolezza se le scorte crescono più fortemente rispetto all'anno scorso o alla stagionalità quinquennale. Vale la pena notare che abbiamo avuto un segnale di ipervenduto a breve termine sul petrolio, associato a un calo di prezzo al di sotto di 2 volte la deviazione standard della media annuale. Al contrario, il petrolio è attualmente valutato in linea con la media quinquennale. Non ci sono stati segnali recenti, ma ci sono stati diversi rimbalzi dal 2011 al 2013. Stiamo nuovamente assistendo a un chiaro aumento del backwardation, che è già superiore a $1 nel caso del WTI. Nel caso del greggio Brent non vediamo un aumento così forte del backwardation. Lo spread crack per il petrolio WTI continua a diminuire, mentre il petrolio WTI sta rimbalzando. Se le scorte di petrolio continuano a diminuire, allora lo spread crack dovrebbe rimbalzare. D'altra parte, questo potrebbe segnalare un rimbalzo prematuro per il petrolio WTI. Un tale ampio spread crack è anche legato al rollover che avrà luogo dopo la sessione di oggi. Le posizioni su Brent Crude sono diventate negative per la prima volta dal 2011. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Crude oil inventories are currently at a 5-year low. The current behavior relative to averages and levels from a year ago will be important. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Nel petrolio, abbiamo avuto un segnale di ipervenduto a breve termine, basato sulla deviazione dalla media annuale. Abbiamo anche tali segnali, osservando la media quinquennale e il comportamento dei prezzi dal 2011 al 2013. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Vediamo un chiaro aumento del backwardation per il petrolio greggio WTI, che potrebbe nuovamente suggerire una condizione di ipercomprato a breve termine. Allo stesso tempo, tuttavia, vale la pena ricordare che ciò si è verificato proprio prima del rollover dei contratti. Tuttavia, la curva dei futures rimane in un estremo backwardation fino a gennaio. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Lo spread crack non giustifica un rimbalzo dei prezzi del petrolio WTI. Tuttavia, anche il comportamento delle scorte di petrolio potrebbe portare a un rimbalzo dello spread crack stesso. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Stiamo vedendo molti segnali contrastanti per il WTI e il Brent Crude Oil. Tuttavia, l'attuale comportamento del prezzo del petrolio WTI potrebbe suggerire un tentativo di rimbalzo al livello di $71,5 per barile. Un aumento al di sopra di questo livello indicherebbe un possibile breakout dalla tendenza al ribasso. Fonte: xStation5 NATGAS Il riempimento degli stoccaggi in Europa è al di sopra del livello del 93%. Ciò indica un alto livello di sicurezza prima della stagione di riscaldamento.

Ciò indica un alto livello di sicurezza prima della stagione di riscaldamento. Le scorte statunitensi sono circa il 10% al di sopra della media quinquennale, ma sono già al di sotto del picco quinquennale.

La crescita relativamente bassa delle scorte di gas nelle ultime settimane significa che sarà possibile raggiungere la media quinquennale prima dell'inizio della stagione di riscaldamento.

Le scorte attuali sono a 3387 bcf, mentre il picco stagionale quinquennale è intorno a 3700 bcf.

Le scorte comparative suggeriscono che i prezzi del gas dovrebbero ora essere più alti.

Tuttavia, ciò sarà anche guidato dalla struttura a termine del gas stesso. I prezzi del gas a gennaio dovrebbero essere a $3,3/MMBTU, sulla base dell'attuale prezzo spot. Attualmente, il consumo di gas rimane superiore allo standard. D'altra parte, la produzione di gas è chiaramente al di sotto dei picchi locali di quest'anno, risultando in un aumento delle scorte inferiore allo standard.

Gas consumption is higher than standard. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Le scorte di gas stanno crescendo leggermente più lentamente della media, a causa di un consumo più elevato e di una produzione più bassa. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Gli aumenti delle scorte di gas nelle ultime settimane sono stati notevolmente inferiori a quanto suggerirebbe la stagionalità. Ciò suggerisce che la pressione al rialzo sui prezzi del gas dovrebbe continuare. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Il contango dalla prospettiva dei contratti di ottobre e gennaio è diminuito del 13% su base mensile. Oggi, dopo la sessione, stiamo affrontando un rollover dal contratto di ottobre al contratto di novembre. Questo rollover sarà di circa il 10% e porterà a un prezzo vicino a $2,65/MMBTU. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Il gas sta attualmente testando la media a 100 periodi. Naturalmente, vale la pena tenere presente il rollover, che avverrà oggi dopo la sessione e sarà intorno al 10%. Il picco probabilmente porterà a un test dell'intervallo della formazione oRGR. Un'altra cosa da notare è l'enorme gap. Lo scorso anno, il gap di settembre non si è chiuso fino a dicembre, mentre il gap di ottobre non si è chiuso fino a novembre. Fonte: xStation5 ORO L'oro resiste alla stagionalità e guadagna fortemente poco prima della decisione sui tassi di interesse della Fed; il metallo prezioso testa la vicinanza di $2585 per oncia. Il massimo slancio dell'oro negli ultimi 5 anni suggerisce un consolidamento nei prossimi 2 mesi. Il comportamento medio indica che un potenziale fondo potrebbe essere vicino. D'altra parte, l'oro si comporta più come una stagionalità a lungo termine, invece di una stagionalità di 5 o 10 anni. Vale la pena ricordare che negli ultimi 5-10 anni abbiamo avuto solo un ciclo di tagli dei tassi di interesse. Il comportamento dell'oro dopo il primo taglio nelle poche sessioni successive è difficile da leggere, ma nel lungo termine l'oro di solito guadagna dopo il primo taglio. Tuttavia, vale la pena notare che in tempi recenti l'oro non si è sempre comportato in modo standard. Secondo la stagionalità quinquennale, l'oro è vicino a un potenziale fondo medio, mentre il comportamento massimo degli ultimi 5 anni suggerisce un consolidamento. Fonte: xStation5 La stagionalità media a 5 anni suggerisce un fondo a breve termine. La stagionalità a 10 anni suggerisce che un fondo potrebbe non verificarsi fino a 4-6 settimane da ora. Al contrario, il comportamento attuale dell'oro assomiglia più da vicino al comportamento medio degli ultimi decenni (dal momento del rilascio dei prezzi dell'oro). Se l'oro si comportasse in modo simile, allora il picco locale sarebbe all'inizio di novembre. Ciò coincide con le elezioni presidenziali statunitensi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Oro L'oro sta attualmente testando un punto importante sotto forma del limite superiore del canale di tendenza ascendente. Se il test fosse l'inizio di una correzione, un punto importante di supporto potrebbe essere intorno a $2535 per oncia. Fonte: xStation5 Caffè I recenti aumenti dei prezzi del caffè sono nuovamente innescati da preoccupazioni meteorologiche.

Il prezzo del Robusta ha raggiunto il suo livello più alto dal 2008, quando i contratti del caffè hanno iniziato a essere scambiati. L'Arabica, invece, ha raggiunto i 260 centesimi per libbra, superando i recenti picchi locali e segnando i prezzi più alti dal 2011.

Il prezzo del Robusta è aumentato di oltre il 90% quest'anno, il che è attribuito a una forte carenza di questo caffè. La crescita dei prezzi dell'Arabica è stata di circa il 40% quest'anno.

Il Brasile sta attualmente vivendo una delle peggiori siccità degli ultimi anni, creando una notevole incertezza per il raccolto di caffè del prossimo anno.

Coffee capped gains after a strong session earlier this week, but continued weather problems in Brazil and Vietnam could lead to a revision of crop forecasts for the 2024/2025 season. It may be that the sizable surplus forecast will be fully reduced. Source: xStation5 Attualmente, ci si aspetta di avere un notevole eccesso di offerta nella stagione 2024/2025, dovuto all'aspettativa di un notevole rimbalzo della produzione in Brasile. D'altra parte, c'è una buona possibilità di una revisione di queste previsioni e anche una riduzione delle prospettive di produzione in Vietnam. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.

