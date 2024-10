Mercati cedono i massimi. Il Dollaro torna a farsi sentire, Nvidia nuovi massimi Storici

Un inizio settimana interessante dal punto di vista delle dinamiche di mercato che vedono di fatto un indebolimento sui massimi dei principali listini globali. Scendono all'unisono tutti gli indici da quelli giapponesi, agli europei fino ad arrivare agli americani che ritracciano in modo abbastanza deciso sin dall'inizio della sessione europea. Un mercato che sembra aver cambiato volto rispetto alle ultime giornate della scorsa settimana, un mercato ribassista deciso, senza strappi importanti ma con un trend che sembra essere determinato a cercare dei minimi. Il dollaro si rafforza, Oro ritraccia leggermente dai suoi nuovi massimi mentre Bitcoin perde oltre il -2,5% dai massimi confermando la correlazione che ha con gli asset di puro rischio.



RIBASSO GENERALIZZATO



Si vendono gli eccessi della scorsa settimana, con il Nikkei che prova a scendere con un ribasso di circa il -0,7%, un ritracciamento deciso che influenza anche l'andamento dei mercati europei che ritracciano con molta calma nella notte per poi proseguire nel corso della mattinata con un Dax che arretra del -0,8% e un Ftse Mib che scende del -0,7%. Il ribasso coinvolge anche gli americani che provano il ribasso dopo la chiusura della prima mezz'ora di negoziazione del cash, apertura che ha inizialmente visto delle reazioni al rialzo soprattutto per il Nasdaq che di fatto si é mostrato deciso a salire per poi capitolare velocemente verso i minimi overnight. Al momento il piú negativo risulta essere il Russell 2000 che perde circa il -1,5%, poi segue il Dow Jones con un -0,75%, poi S&P500 con un -0,4% e un Nasdaq, il piú resiliente, con un -0,2%. Ad aiutare Nasdaq e S&P500 c'é sicuramente Nvidia che supera i suoi massimi storici e arriva a quota 141,80 superando i 3450 miliardi di dollari di capitalizzazione, ad un passo da Apple che sfiora i 3600 miliardi di market cap. Capitalizzazioni incredibili se paragonate al resto del mercato, eppure si continua a salire come se non fossero presenti i problemi di natura macroeconomica.



DOLLARO FORTE



Il dollaro si mostra forte nella giornata di oggi dove UsdJpy torna verso i 150,50, livelli che potrebbero risultare di nuovo allarmanti per la BoJ che si ritroverebbe a ricominciare tutto da capo qualora si dovesse ritornare verso i 152/155 del cambio. La situazione al momento é ancora in fase di studio per il dollaro che si ritrova anche a dover spingere al ribasso le quotazioni di EurUsd e GbpUsd che hanno dei forti supporti sui minimi visti nella scorsa settimana. Al momento EurUsd a 1,0820, i minimi della conferenza stampa Bce mentre il cambio GbpUsd si ritrova a 1,2980, minimi raggiunti durante l'uscita del dato sull'inflazione Uk. Questi sono test importantissimi per questi cambi che al momento vedono una certa forza del dollaro, una forza che se confermata sui grafici mensili potrebbe mettere in dubbio i trend visti nel corso degli ultimi mesi.



TASSO DI DISOCCUPAZIONE



Ricordiamo che domani é previsto in uscita il dato sulla revisione del tasso di disoccupazione, una comunicazione che il Bls ha dato in occasione dello scorso data-release del tasso di disoccupazione. L'orario di uscita del dato é previsto per le 16:00 ora italiana.





