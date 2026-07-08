Mercati Deboli

Si vendono gli eccessi sul comparto tech, Nikkei scende ancora e il Nasdaq cede il -1% sulla scia delle vendite asiatiche di ieri. La situazione tecnica inizia ad indebolirsi anche sugli altri indici che non hanno una forte componente tech all'interno.

Vendita sul Tech

Nikkei e Nasdaq, indici con una forte componente tech all'interno della composizione, scendono e stanotte il Nikkei segna ancora un calo di oltre il -1%. Ieri Nasdaq ha seguito proprio l'indice giapponese andando a chiudere la giornata in negativo con un -1,16% sul composite. A pesare su questo ribasso titoli come Amd (-6,51%), Intel (-9,66%), Tesla (-4,02%), SpaceX (-6,83%), mentre altri titoli hanno conseguito rendimenti molto variegati come ad esempio Nvidia che inizialmente stava scendendo per poi recuperare e chiudere la giornata con un +0,7%. Le vendite di ieri erano giustificate da una possibile sovrapproduzione di Ram, per lo meno questa la giustificazione principale, ma di fatto i fondamentali risultano da tempo slegati dalle quotazioni, soprattutto in termini di capitalizzazioni. La concentrazione di capitale e di peso dei titoli tech all'interno degli indici é diventata talmente elevata da spostare gran parte del rischio sui mercati, pertanto la prima vera giustificazione a ribassi di questo tipo rientra nella tecnica, ossia nella vendita degli eccessi di mercato.

Petrolio in salita?

Prova a ritornare al rialzo il petrolio che torna sopra i 70 dollari dopo i nuovi attacchi americani in Iran che hanno colpito 80 obiettivi in Iran, il tutto in risposta a attacchi iraniani su 3 navi commerciali che transitavano ad Hormuz. Tregua o ripresa del conflitto? Sta di fatto che il petrolio Wti nel corso delle ultime settimane é letteralmente crollato a ridosso dei 70 dollari tornando quindi in una fascia di prezzi che abbiamo visto nel corso di questi ultimi anni a partire dal 2022. Petrolio compreso tra 70 e 80 dollari non dovrebbe preoccupare l'economia e non dovrebbe incidere in modo determinante sull'inflazione, a differenza del petrolio a ridosso di 100 dollari. Per il momento si ritorna a salire, ma la tendenza di base rimane ancora quella ribassista.

SpaceX, il primo giorno al Nasdaq 100

Un peso di solo l'1% all'interno dell'indice Nasdaq100, molto basso rispetto alla capitalizzazione che il mercato le attribuisce, ma il titolo ieri crolla del -6,83%. Le premesse vedevano gli acquisti dei fondi che per statuto tendono a comprare il sottostante dell'indice di riferimento, pertanto molti fondi erano costretti a comprare azioni SpaceX, ma di fatto questo ovviamente non basta e non é bastato per far salire il titolo. Certamente i market maker hanno gestito il tutto al meglio prima della quotazione nel Nasdaq100, pertanto l'esito scontato del rialzo é stato solamente una "trappola" per i retail piú approssimativi. SpaceX torna sotto i 2000 miliardi e si poggia sui 1969 miliardi di dollari di capitalizzazione.