Mercati di nuovo in Ribasso

Mercati tecnici, nessun market mover specifico, solamente i prezzi che seguono le dinamiche tecniche che si stanno configurando. Nikkei cede di nuovo, Nasdaq anche, Dow Jones rompe i massimi e viene venduto, in sostanza mercati che seguono ognuno la propria dinamica tecnica. Nessun market mover influisce al momento sull'andamento di questi mercati.

Vendite di eccessi

Si parla ormai di vendite di eccessi, soprattutto per quanto riguarda il settore tech con l'IA e gli hyperscaler. Nikkei stanotte perde di nuovo un -4,7%, gli eccessi qui sono palesi, basti vedere il rendimento negli ultimi 14 mesi del Nikkei per rendersi conto dell'eccesso di cui si parla. Rendere un 136% in poco piú di un anno non é solo un eccesso ma anche un eccezione, infatti per vedere dei rendimenti simili a questo dobbiamo tornare indietro di oltre 50 anni, tra il 1971 e il 1973. Nasdaq invece subisce la forte influenza dei titoli tech che proprio ultimamente stanno soffrendo dal punto di vista tecnico per via delle valutazioni sicuramente eccessive e la concentrazione di capitali enorme su pochi titoli che risultano imparagonabili al resto del mercato finanziario.

Europa ancora cauta

Non vediamo vendite corpose come quelle di Asia e America ma l'impostazione tecnica di indici come il Dax potrebbe far riflettere, cosí come il recente test dei minimi settimanali del Ftse mib che di fatto potrebbe portare all'inizio di un movimento ribassista qualora dovessimo vedere una chiusura sotto di essi. L'europa quindi sta ancora testando i massimi, ma anche qui mancano conferme tecniche prima di parlare di ribassi veri e propri. Per il momento si attende la chiusura di oggi e i prossimi test di prossima settimana per vedere poi le chiusure mensili che ci saranno di fatto martedí.

Yen bloccato e Petrolio a 70 dollari

I due asset da monitorare con attenzione sono di fatto fermi. Il petrolio sta testando i 70 dollari come supporto, mentre lo yen rimane letteralmente bloccato sotto i 162, livelli che ancora non vedono un intervento da parte della BoJ. Per il momento interessante la dinamica del petrolio che é sceso e potrebbe proseguire, mentre per lo Yen non possiamo che attendere un intervento della BoJ che di fatto potrebbe sbloccare la situazione.