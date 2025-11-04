Mercati in Discesa, prese di profitto?

Punti chiave Shutdown da Record, 35 giorni come nel 2018-2019

Palantir crolla dopo una trimestrale eccezionale

Nikkei capitola nella notte con un -1,7%

Scendono i futures americani ed europei





PALANTIR ECCEZIONALE



Trimestrale eccezionale con numeri in forte crescita, un fatturato annuo che cresce del 63% a 1,18 miliardi di dollari, utile a 476 milioni di dollari e un margine al 40%, numeri da capogiro che di fatto sottolineano come Palantir sia un'azienda in forte crescita e ben improntata a proseguire questa tendenza nel prossimo futuro. In afterhours peró arrivano le vendite e il titolo arriva a perdere oltre il -4%, prese di profitto che si vedono solitamente nell'uscita delle trimestrali anche se con risultati ottimi. Ricordiamo che Palantir presenta dei fondamentali buoni dal punto di vista aziendale, diverso é il discorso se affrontiamo la questione dal punto di vista delle quotazioni, infatti Palantir presenta dei multipli assurdi come ad esempio il p/e a 666,23, numeri che non possono reggere ancora per molto anche se l'azienda presenta dei conti eccezionali.



Andamento dei ricavi di Palantir su base trimestrale - Fonte: Palantir.com





AZIONARIO, PRESE DI PROFITTO A NOVEMBRE



Nikkei scende rovinosamente di circa un -1,7% sul cash, ribasso che riporta le quotazioni ai livelli minimi di venerdí e che di fato potrebbe aprire l'ipotesi di un inizio di un ribasso interessante per i mercati per la giornata di oggi. Scendono anche i futures americani con Nasdaq che cede piú di un -1%, male anche l'Europa con Dax e Ftse Mib sull'orlo del -1%, un inizio di giornata non proprio eccezionale e che e sintomo di quanto i mercati abbiano voglia di ritracciare dopo le fortissime performance viste nel corso degli ultimi mesi. Ricordiamo ad esempio che i mercati azionari stanno salendo ininterrottamente da 7 mesi e questa é una vera e propria eccezione statistica. Oltre a questo dobbiamo aggiungere la questione performance, come ad esempio il Nikkei che dai minimi di aprile ha visto le quotazioni salire di un 70%, il Nasdaq di un 60%, molto meno invece l'Europa che vede performance tra il 30% e il 40%, comunque performance molto forti in poco tempo. Storni assolutamente fisiologici, ma quello di novembre potrebbe essere statisticamente un probabile ribasso importante qualora venisse confermato sui timeframe settimanali.

I 7 mesi consecutivi di rialzo sul Nikkei con una performance del 70% dai minimi di aprile - Fonte: XStation



SHUTDOWN DA RECORD



