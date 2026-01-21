Mercati in Negativo, Oro e Argento Super

- Trump a Davos alle 14:30
- Oro vicino ai 4900 dollari l'oncia
- Venduti sia azionario che obbligazionario. Movimento tecnico
Mercati con sentiment negativo, si vende tutto, dall'azionario all'obbligazionario ad eccezione delle materie prime come oro e argento che di fatto risultano non avere sosta sui rialzi. Oggi si attende il vero market mover della giornata, Trump che interverrá a Davos alle 14:30, il tutto in un contesto con un sentiment di base negativo. Ieri la trimestrale di Netflix é stata ottima ma la reazione del titolo é pessima e scende di oltre il -4% nella sessione afterhours.
Mercati, si vende tutto
Una vera e propria ondata di vendite, ossia vengono venduti sia il mercato azionario che obbligazionario in maniera indistinta. Una dinamica molto particolare, solitamente i due comparti di rischio si controbilanciano mentre questa volta, cosí come succede altre volte, vengono venduti insieme. I movimenti che stiamo vedendo hanno una natura tecnica, non sono movimenti dovuti a sentiment o notizie particolari. Per il momento le dinamiche tecniche sull'azionario parlano di vendite e la settimana al momento risulta negativa, una settimana che potrebbe vedere anche delle giornate positive pur avendo invertito la tendenza di fondo.
Dinamica settimanale del Dax con il test dei massimi delle scorse settimane - Fonte: XStation
Trump a Davos
Oggi alle 14:30 Trump parlerá a Davos al World Economic Forum, gli occhi degli operatori sono tutti concentrati su Trump che interverrá poco prima di un'ora dall'apertura del cash Usa. Si attendono sviluppi circa il tema dazi-Groenlandia, tema che porta sicuramente volatilitá sui mercati. Ieri c'era attesa per la von der Leyen ma non é stata molto incisiva sul tema, oggi sará il turno di Trump che solitamente tende a muovere il mercato con le sue dichiarazioni.
La situazione in pre-apertura Europa
Nikkei é stato comprato sui minimi visti nella giornata di ieri, un recupero piú che fisiologico dopo i ribassi forti di inizio settimana anche se la chiusura del cash é comunque leggermente negativa attorno al -0,5%. Brutta dinamica dei prezzi per l'Europa che di fatto scende in modo importante per due giorni, soprattutto Dax e Ftse Mib che sembrano avere una direzionalitá alquanto spiccata. La negativitá sull'Europa potrebbe proseguire anche se sarebbe del tutto fisiologico un recupero tecnico in stile Nikkei. Stessa cosa dicasi per gli Usa che vedono un Nasdaq e un S&P500 negativi nel breve e che sembrano pronti per eventuali allunghi al ribasso. Nel frattempo Oro e Argento sembrano fuori controllo, continuano i rialzi senza sosta con l'oro che si porta a 4888 dollari l'oncia e l'argento che si porta a 95,88 dollari l'oncia.
