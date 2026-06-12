Mercati in Ripresa prima di SpaceX

Rialzo dei tassi Bce e mercati in forte ripresa nella giornata di ieri dopo l'ennesimo annuncio di Trumpo che allenta le tensioni tra Usa e Iran con la smentita di imminenti attacchi. Oggi é la giornata di SpaceX, la Ipo piú grande della storia

Tassi Bce al rialzo. Cosa aspettarsi per il futuro

Il rialzo piú veloce della storia della Bce che dopo circa 12 mesi rialza i tassi dopo un ciclo ribassista sugli stessi, una mossa nuova, una mossa teoricamente corretta osservando i parametri relativi alla politica monetaria Bce che giustamente alza i tassi in presenza di un'inflazione piú alta del livello dei tassi. In conferenza stampa la Lagarde ha specificato che non é in atto un ciclo di rialzo dei tassi e che l'approccio Bce é data-driven, ossia guidato dai dati e di conseguenza non si segue un percorso preciso circa i tassi. Secondo le stime Bce vedremo un Pil per il 2026 allo 0,8%, l'inflazione media dovrebbe attestarsi intorno al 3%, il tutto mentre l'economia inizia ad osservare un rallentamento del settore dei servizi. Imprese e consumatori peró si ritroveranno a breve a far fronte ad un'inflazione esogena relativamente alta dovuta all'aumento del prezzo del petrolio, in piú l'accesso al credito sará effettivamente piú stringente per via dell'aumento dei tassi di interesse. In sostanza imprese con costi piú alti e consumatori alle prese con prezzi piú alti sia a livello finanziario che economico, condizione non proprio eccezionale per vedere un'inflazione media al 3% per quest'anno. Il prezzo del petrolio sará cruciale e al momento la dinamica tecnica dei prezzi é ribassista, pertanto l'inflazione dovrebbe teoricamente rientrare nel corso dei prossimi mesi. Questo rialzo si potrebbe definire azzardato per quanto teoricamente corretto.

Mercati in forte ripresa

Mercati in forte ripresa dai minimi con un capovolgimento di fronte dal punto di vista tecnico. Nikkei rientra nel range della scorsa settimana con un rialzo del 3,5%, cosí come Dax e Nasdaq che ritornano in positivo sulla settimana seppur con una dinamica settimanale negativa fino a ieri mattina. La volatilitá rimane peró molto alta, i movimenti tecnici all'interno della giornata risultano comunque particolarmente nervosi e la situazione tecnica sviluppatasi nella scorsa settimana rimane comunque in essere. Ricordiamo che mancano i market mover della prossima settimana come la BoJ, alle prese con uno yen in forte deprezzamento, poi la Fed con la prima di Warsh.

Attesa per SpaceX

La Ipo piú attesa del momento, SpaceX apre le quotazioni oggi con l'obiettivo di raccolta di 75 miliardi di dollari e una potenziale capitalizzazione in apertura di 1700 miliardi di dollari. Attenzione, come avviene solitamente la Ipo aprirá al pubblico retail solamente dopo la fase di Ipo-Cross dove gli istituzionali avranno la prioritá all'apertura del mercato cash delle 15:30, solamente verso le 17:00-19:00 ora italiana le azioni saranno negoziabili dai retail. Su base fondamentale ricordiamo anche che SpaceX non fa utili e che il rapporto prezzo/fatturato (price to sales) é sopra i 93, consideriamo che titoli come Tesla sono a 16 e la media dell'S&P500 é 3,4. In sostanza il titolo risulta giá ampiamente sopravvalutato con un prezzo standard a 135 dollari. A breve verrá pubblicato un approfondimento proprio su SpaceX