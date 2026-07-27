Wall Street: rimbalzo dopo la tregua tra USA e Iran

Dopo un finale di settimana caratterizzato da una certa volatilità, l'ottimismo è tornato a Wall Street. Gli indici azionari statunitensi stanno recuperando parte delle perdite precedenti, con i capitali che tornano a confluire sul mercato azionario. Il principale catalizzatore del miglioramento del sentiment è stato l'annuncio di una tregua tra Stati Uniti e Iran. La notizia della sospensione delle operazioni militari da parte di entrambi i Paesi ha innescato un'immediata ondata di vendite sul mercato petrolifero, interpretata dagli investitori come un segnale di riduzione del rischio geopolitico.
Il calo dei prezzi del petrolio ha rapidamente favorito un miglioramento del sentiment sui mercati azionari statunitensi. I timori di una nuova ondata di pressioni inflazionistiche si sono notevolmente attenuati, consentendo agli investitori di tornare a concentrarsi su quelli che saranno probabilmente i principali fattori di mercato nei prossimi giorni: la politica monetaria della Federal Reserve e i risultati trimestrali delle maggiori società tecnologiche. Wall Street sembra quindi aver tirato un sospiro di sollievo, tornando a focalizzarsi sui temi che hanno sostenuto il mercato rialzista negli ultimi mesi.
Si tratta però solo dell'inizio di una settimana che si preannuncia particolarmente intensa. Mercoledì la Federal Reserve concluderà la propria riunione di politica monetaria. La decisione sui tassi d'interesse difficilmente sorprenderà i mercati, che si aspettano quasi all'unanimità un mantenimento dei tassi invariati. Molto più importante sarà il comunicato che accompagnerà la decisione e, soprattutto, la conferenza stampa del presidente della Fed, Kevin Warsh. Nelle sue precedenti dichiarazioni, il nuovo presidente della banca centrale ha chiarito di voler prendere le distanze dall'approccio tradizionale della forward guidance. Per questo motivo, gli investitori analizzeranno attentamente ogni sua parola nel tentativo di comprendere la valutazione della Fed sull'inflazione, sulla solidità dell'economia statunitense e sulle prospettive future dei tassi d'interesse.
Parallelamente entra nel vivo una delle fasi più importanti della stagione delle trimestrali. Microsoft e Meta pubblicheranno i propri risultati mercoledì, mentre Amazon e Apple seguiranno giovedì. Pochi appuntamenti societari hanno un peso così rilevante, considerando che queste aziende sono state le principali protagoniste del recente rialzo degli indici azionari statunitensi.
L'attenzione degli investitori sarà ancora una volta rivolta alle performance delle attività legate al cloud computing e all'intelligenza artificiale. Il mercato cerca conferme che la forte crescita sia proseguita anche nel secondo trimestre e che i massicci investimenti nell'AI stiano iniziando a generare ritorni sempre più significativi. Grande attenzione sarà riservata anche alle indicazioni sulla spesa in conto capitale (capital expenditure o CapEx). Dopo i risultati di Alphabet e la decisione della società di aumentare gli investimenti previsti per quest'anno, gli investitori si aspettano che anche gli altri colossi tecnologici seguano una strategia simile.
I prossimi giorni potrebbero quindi determinare la direzione di Wall Street per le settimane a venire. Da un lato, i mercati valuteranno i segnali provenienti dalla Federal Reserve; dall'altro, gli investitori dovranno capire se le principali società tecnologiche saranno ancora in grado di giustificare le loro valutazioni elevate.
Anche gli sviluppi nel Golfo Persico continueranno a rappresentare un fattore importante. Sebbene la tregua abbia migliorato sensibilmente il sentiment e il peso delle tensioni geopolitiche sui mercati finanziari si sia gradualmente ridotto, un'eventuale nuova escalation potrebbe tornare ad aumentare la volatilità, soprattutto sul mercato petrolifero. Allo stesso tempo, Wall Street sembra essersi adattata a operare in un contesto caratterizzato da un rischio geopolitico elevato e non reagisce più con lo stesso livello di preoccupazione osservato solo poche settimane fa.
Se la Federal Reserve manterrà un tono equilibrato, le principali società tecnologiche pubblicheranno risultati ancora una volta superiori alle attese e le tensioni in Medio Oriente non torneranno ad aggravarsi, l'attuale rimbalzo dei mercati potrebbe trasformarsi nella prosecuzione del più ampio trend rialzista.
Fonte: Team di ricerca di XTB
I futures sull'S&P 500 (US500) registrano oggi un deciso rialzo, con il miglioramento del sentiment a Wall Street direttamente collegato alla sospensione delle operazioni militari tra Stati Uniti e Iran e al forte calo dei prezzi del petrolio. La riduzione dei timori di un'ulteriore escalation in Medio Oriente ha incoraggiato gli investitori a tornare sugli asset più rischiosi, riportando l'attenzione sui fondamentali dell'economia e sull'attuale stagione delle trimestrali.
L'S&P 500 resta vicino ai suoi massimi storici e il rimbalzo odierno dimostra quanto rapidamente i mercati abbiano sfruttato il miglioramento del contesto geopolitico per invertire il precedente clima di avversione al rischio.
Fonte: xStation5
Fonte: Team di ricerca di XTB
Notizie societarie
- Le azioni di Broadcom (AVGO.US) guadagnano oltre il 2%, sostenute dal miglioramento del sentiment nel settore dei semiconduttori e dalle notizie relative a un accordo strategico con Samsung. Il colosso tecnologico sudcoreano ha firmato un memorandum d'intesa del valore di oltre 200 miliardi di dollari, che riguarda la fornitura di memorie HBM (High Bandwidth Memory) destinate agli acceleratori per l'intelligenza artificiale di nuova generazione di Broadcom, oltre alla produzione di chip avanzati con processo produttivo a 2 nanometri.
- Le azioni di D-Wave Quantum (QBTS.US) salgono di circa l'8% dopo che la società ha annunciato l'ampliamento della partnership con AT&T. L'operatore statunitense di telecomunicazioni prevede di utilizzare in misura maggiore la tecnologia di quantum computing di D-Wave per ottimizzare la propria rete e supportare sistemi autonomi basati sull'intelligenza artificiale. Secondo l'azienda, questa tecnologia ha già contribuito a ridurre le interruzioni dei servizi di assistenza ai clienti. L'espansione della collaborazione con AT&T rappresenta un ulteriore segnale che il settore del calcolo quantistico si sta avvicinando ad applicazioni commerciali concrete.
- Anche Applied Materials (AMAT.US) e Lam Research (LRCX.US) registrano rialzi dopo che HSBC ha aumentato il target price su entrambe le società. Gli analisti hanno evidenziato il rafforzamento della domanda di apparecchiature per la produzione di semiconduttori, sostenuta dal continuo incremento degli investimenti nelle infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale.
- Le azioni di Exxon Mobil (XOM.US) perdono circa il 2%, seguendo la debolezza dell'intero comparto energetico dopo il marcato calo dei prezzi del petrolio. Le quotazioni del greggio sono diminuite in seguito alla sospensione delle operazioni militari tra Stati Uniti e Iran, alimentando le speranze di una soluzione diplomatica e di una riduzione delle tensioni in Medio Oriente. Ulteriori pressioni ribassiste sul petrolio derivano inoltre dalle aspettative che un miglioramento della stabilità nella regione possa consentire la ripresa senza restrizioni del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz.
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