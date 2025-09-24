Mercati Invariati

Si attende domani Mercati che non cambiano le dinamiche attuali, tutto rimane rialzista, sia i metalli preziosi che il mercato azionario. Il mercato obbligazionario non sta reagendo dalla scorsa settimana da quando abbiamo visto i tagli di Fed e BoC, in sostanza é tutto letteralmente fermo sulla dinamica tecnica che abbiamo visto nelle scorse settimane.



SI ATTENDE DOMANI



In effetti i mercati non ci stanno dando alcun segnale interessante dal punto di vista tecnico, oramai ultima possibilitá per vedere un cambiamento importante sulle dinamiche di mercato. Il taglio Fed per il momento non si é fatto sentire, cosí come i dati del mercato del lavoro che non hanno inciso assolutamente sulla dinamica di lungo che rimane ancora rialzista dopo oramai piú di un mese e mezzo dal peggioramento della situazione. Le notizie sui titoli singoli fanno muovere il mercato, basta parlare di IA, investimenti nel settore, ed ecco che magicamente un'azienda come Nvidia cresce del 4% in un giorno aumentando la sua market cap di 160 miliardi di dollari (piú della capitalizzazione di Unicredit). Domani uscirá il dato sul Pil Usa e quello sulle richieste di sussidi di disoccupazione, unici veri market mover insieme al Pce di venerdí.



BOLLA O NO?



La situazione attuale é una bolla? Osservando il Buffett Indicator siamo a livelli ben peggiori dal 2000, siamo al 220%, una condizione mai vista. Nel frattempo abbiamo Nvidia che quota a ridosso dei 4500 miliardi di dollari, da sola pesa 3 volte Borsa Italiana, vale piú di 30 Unicredit messe insieme e non é la sola a pesare cosi tanto. Microsoft é vicina ai 3800 miliardi cosí come Apple, stiamo parlando di cifre astronomiche se paragonate a quelle che vediamo sul mercato europeo. Le soluzioni a questa situazione sono sostanzialmente due: o ci sará un ridimensionamento di alcuni titoli del Nasdaq, oppure i mercati europei risultano sottoprezzati e dovranno correre al rialzo per recuperare il terreno perduto. Diciamo che la seconda opzione é un vero e proprio miracolo, in pratica dovremmo vedere i rendimenti della Borsa moltiplicarsi, quindi uno scenario improbabile. Questa situazione non é sostenibile, non é rappresentativa della realtá, eppure a livello tecnico si continua a salire senza sosta, in attesa di un segnale ribassista che al momento non arriva.

