Ribasso Corale Euro e Sterlina fanno nuovi minimi contro il dollaro Usa che di fatto continua il suo rafforzamento contro le majors del continente europeo. Cerca di tenere invece lo Yen che continua a combattere a ridosso dell'area 158, un'area che si rivelerá cruciale nel corso delle prossime settimane. Al momento la situazione risulta ancora negativa sui mercati che si ritrovano a fronteggiare vendite sia sull'obbligazionario che sul comparto di rischio azionario, una situazione che si porta avanti da inizio anno.



OBBLIGAZIONI ANCORA VENDUTE



Prosegue l'ondata di vendite sull'obbligazionario che vede forti vendite sulle obbligazioni inglesi e sulle americane, al momento i due paesi che offrono i rendimenti maggiori sui mercati a reddito fisso. La causa é da imputare in primis alla classica legge di domanda e offerta del mercato, scontata quanto fondamentale, in seconda battuta abbiamo i tassi di interesse sottostanti le due aree economiche prese in esame. Sia in Usa che in Uk abbiamo i tassi di interesse piú alti presenti sui mercati monetari, pertanto e normale vedere queste vendite generalizzate su questi titoli. Il clamore di questa situazione é derivante dalla dinamica tecnica che questi titoli stanno formando, ossia un rialzo dei rendimenti molto veloce e continuo che effettivamente risulta pericoloso almeno nel breve termine. Nel lungo termine, stando agli andamento storici dei tassi di interesse, possiamo dire che quello che stiamo vedendo é un movimento anomalo che potrebbe essere destinato a rientrare, almeno in linea teorica, nel prossimo futuro. Nel frattempo si allarga lo spread di rendimento tra il 2 e il 10 anni americano, tutto nella norma nella dinamica degli spread sulla curva dei rendimenti.



MERCATI NEGATIVI IN MODO CORALE



