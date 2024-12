Mercati sul Tasso di Disoccupazione

Molti dati PMI Questa settimana é caratterizzata dall'uscita di molti dati PMI sia per l'Europa che per gli Usa, dati che riguarderanno sia il settore manifatturiero che dei servizi, quest'ultimo osservato speciale in Europa dopo i brutti dati che abbiamo visto due settimane fa che hanno preannunciato una fase di rallentamento dell'economia europea. Questa é anche la settimana che vedrá l'uscita del famoso tasso di disoccupazione Usa insieme ai Nonfarm Payrolls, ne parleremo approfonditamente nel nostro appuntamento del lunedí in live su Youtube (Clicca qui per partecipare alla live)



IL MERCATO DEL LAVORO USA AL CENTRO



Il mercato del lavoro Usa sembra essere un mercato al quale non viene data la giusta importanza, soprattutto se andiamo a leggere i vari report per il 2025 dove a malapena viene considerato come un parametro macro importante. Fortunatamente i dati ci dicono tutt'altro e questo é un mercato piú che meritevole di attenzione e fondamentale per il futuro andamento dei mercati finanziari. A tal proposito ricordiamo che c'é una forte correlazione tra andamento dei mercati azionari e andamento del tasso di disoccupazione, soprattutto in un clima di tassi di interesse alti e inflazione al di sopra dei target, stiamo parlando di correlazioni che superano agevolmente lo 0,8. Tornando ai dati del mercato del lavoro, la situazione attuale vede una discrepanza alquanto evidente tra le richieste continue di sussidi di disoccupazione e l'andamento del tasso di disoccupazione. Mentre le richieste di sussidi aumentano, superano i livelli record di luglio e si riportano ai livelli del 2018, il tasso di disoccupazione ha visto una diminuzione, un vero e proprio controsenso. Questa condizione dovrá rientrare e la discrepanza é al momento giustificabile solo ed esclusivamente dalla natura dei dati, infatti le richieste di sussidi hanno una frequenza settimanale mentre il tasso di disoccupazione ha una frequenza mensile.



DOLLARO VERSO L'INVERSIONE?



Questa settimana potrebbe essere decisiva nell'individuare una possibile inversione del dollaro contro UsdJpy, EurUsd e GbpUsd, le tre majors di riferimento per il Forex. Al momento il dollaro rimane forte ma nella scorsa settimana abbiamo assistito ad un capovolgimento di fronte, soprattutto sullo yen che ha visto un dollaro crollare letteralmente. Euro e Sterlina hanno provato a riprendersi andando a confermare quello che sembra l'inizio di un'inversione, inversione che necessita un'ulteriore conferma nella settimana attuale.



MERCATI AZIONARI



Dinamiche rialziste sul lungo periodo e debolezza cronica in Europa. Queste le chiusure del mese di novembre che aprono all'ultimo mese dell'anno, solitamente rialzista per Equity, e che andranno a chiudere un anno a dir poco bizzarro dal punto di vista dell'andamento globale. Azionario Usa fortissimo mentre l'Europa cede il passo alla debolezza, cosí come il mercati giapponese reduce da scossoni importanti sulla sua valuta domestica. Al momento si attende la prima reazione del mercato ai dati macro PMI provenienti da Europa e Usa mentre si attendono tasso di disoccupazione e NFP per la giornata di venerdí.

