Mercati Usa chiusi per festivitá, rimane aperta l'Asia e ovviamente l'Europa, mercati azionari che stentano ad indebolirsi. I dati del mercato del lavoro Usa meglio delle stime, lo spread 2-10 anni Usa torna ad allargarsi e si porta di nuovo sopra i 35 punti base.
Disoccupazione Usa: le anomalie dei dati
Disoccupazione in calo al 4,2%, un tasso di disoccupazione che stenta a decollare e che di fatto risulta anomalo. Infatti, andando a paragonare la tendenza del dato, l'inclinazione della salita sui grafici non é mai stata cosí debole dal 1948, una vera e propria anomalia statistica. A questo bisogna aggiungere anche il calo del tasso della partecipazione alla forza lavoro che torna al 61,5%, livelli piú bassi da 50 anni (1976) escludendo il periodo pandemico. In sostanza, diminuisce la forza lavoro utile e questo non é un buon segnale per l'economia. Altro dato statistico anomalo é quello relativo ai nonfarm payrolls che nel triennio 2023-2025 ha visto il 77% dei dati usciti rivisti in negativo nelle ultime letture, nel 2026 solamente 1 revisione su 4 é negativa. I dati non tornano e non é un mistero, infatti la Fed ha da poco istituito delle task force proprio a favore di una revisione delle fonti dei dati e nei prossimi mesi sapremo cosa ci riserverá il futuro. Se le task force rivedranno i dati, potremmo vedere dei forti sconvolgimenti lato macro che potrebbero influire in modo determinante sull'andamento dei mercati e dell'economia in generale.
Mercati, nessuna debolezza. Dax Massimi Storici
Mercati ancora tonici al rialzo e non mostrano segnali di debolezza evidenti. Ogni qualvolta questi mercati provano a scendere, di norma vengono ricomprati senza peró estremizzare i movimenti rialzisti. Dax ieri raggiunge nuovi massimi storici dopo mesi in cui ha di fatto venduto i massimi degli scorsi mesi figurando come uno degli indici tecnicamente piú deboli. Ieri nuovi massimi storici, cosí come il Dow Jones. Mentre i fondamentali risultano dubbiosi, i mercati proseguono i loro trend senza problemi, solamente il comparto tech risulta indebolirsi leggermente ma nulla che vada ad incidere in modo significativo sul resto del mercato. Ftse Mib ottimo, rimane ancora sui massimi dopo la negativitá della scorsa settimana che aveva formato le premesse per un ribasso che non si é poi manifestato.
Yen in ripresa
Interessanti i movimenti dello Yen che di fatto prova a riprendersi. Dopo l'attacco verso i 163, abbiamo assistito ad una vendita massiva che ha portato le quotazioni sotto i 161 in soli due giorni. Primi segnali di cedimento tecnici che potrebbero far presumere movimenti piú interessanti dal punto di vista della direzionalitá futura. Ovviamente la BoJ dovrá fare la sua parte qualora volesse vedere un forte apprezzamento dello yen, infatti i suoi interventi hanno mediamente comportato un movimento di 5 figure sul cambio, il che porterebbe a cambiare la situazione tecnica del cambio UsdJpy in modo radicale.
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US Open: il mercato è sotto pressione a causa dei dati statunitensi e della mancanza di indicazioni da parte di Warsh
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