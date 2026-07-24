Grafico del giorno 🚩Il petrolio ritraccia per testare i 92,5 dollari al barile (24.07.2026)

Punti chiave Donald Trump ha avvertito che potrebbero esserci nuovi attacchi contro l'Iran, ma oggi i prezzi del petrolio sono in lieve calo, attestandosi a 92,5 dollari al barile .

. Gli investitori stanno monitorando attentamente l'evoluzione del conflitto anche in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, previste per questo autunno.

I futures sul petrolio Brent (OIL) sono in lieve calo oggi, ma continuano a essere scambiati intorno ai 92,5 dollari al barile, dopo aver registrato un rialzo di circa il 35% dall'inizio del mese. Ieri Donald Trump ha dichiarato di stare valutando un'azione militare contro l'Iran più ampia di qualsiasi altra intrapresa in precedenza e di essere vicino a prendere una decisione definitiva. Sebbene ciò non significhi necessariamente che un intervento militare sia imminente, la dichiarazione evidenzia l'eccezionale livello di tensione tra i due Paesi, con nessuna delle due parti che al momento sembra considerare una de-escalation come lo scenario più probabile. D'altra parte, la Casa Bianca guarda con crescente attenzione alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti , previste per questo autunno. Le considerazioni politiche potrebbero ridurre la disponibilità dell'amministrazione a sostenere un conflitto prolungato nella parte finale dell'anno, restringendo di fatto la finestra temporale per un'eventuale escalation alle prossime settimane, prima che la campagna elettorale entri nel vivo.

, previste per questo autunno. Le considerazioni politiche potrebbero ridurre la disponibilità dell'amministrazione a sostenere un conflitto prolungato nella parte finale dell'anno, restringendo di fatto la finestra temporale per un'eventuale escalation alle prossime settimane, prima che la campagna elettorale entri nel vivo. Se un'escalation su larga scala non dovesse concretizzarsi, gli investitori potrebbero iniziare a scontare con maggiore convinzione un ritorno ai negoziati diplomatici come scenario più probabile. In questo contesto, mantenere il prezzo del petrolio stabilmente sopra i 100 dollari al barile potrebbe rivelarsi difficile nei prossimi mesi, nonostante l'attuale equilibrio ancora ristretto tra domanda e offerta sul mercato fisico.

potrebbe rivelarsi difficile nei prossimi mesi, nonostante l'attuale equilibrio ancora ristretto tra domanda e offerta sul mercato fisico. Nel frattempo, i continui attacchi degli Houthi alle navi commerciali nel Mar Rosso e la possibilità di un intervento militare statunitense più ampio contro l'Iran continuano ad alimentare i rischi per l'offerta. Gli investitori temono inoltre che le scorte globali di petrolio, attualmente relativamente basse, possano amplificare gli effetti di eventuali shock sull'offerta qualora le rotte di trasporto o la produzione subissero ulteriori interruzioni.

L'aumento dei prezzi del petrolio torna inoltre ad accrescere il rischio di un'inflazione persistente, sostenendo i rendimenti dei titoli di Stato e aumentando la probabilità che le banche centrali mantengano i tassi d'interesse elevati più a lungo. Allo stesso tempo, il rincaro dell'energia pesa sulle prospettive dell'economia globale, aumentando i costi di trasporto, produzione ed elettricità e riducendo il potere d'acquisto reale delle famiglie. Analisi tecnica del petrolio (OIL, D1) Sul grafico giornaliero, il Brent si muove tra i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% e del 61,8% dell'ultimo movimento ribassista. Le principali resistenze si trovano attualmente in area 98 dollari al barile (ritracciamento del 61,8%) e 102,5 dollari al barile (ritracciamento del 78,6%). Al ribasso, i livelli di supporto più importanti sono situati in prossimità di 87 dollari e 81 dollari al barile, corrispondenti rispettivamente ai ritracciamenti di Fibonacci del 38,2% e del 23,6%. Fonte: xStation5

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