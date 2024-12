Mercati verso le chiusure annuali

Dollaro frena a fine anno I mercati si apprestano a chiudere un anno che si é dimostrato essere particolarmente rialzista per il mercato azionario, un mercato che di certo non ha badato molto a quello che potrebbe essere l'evolversi dello scenario macroeconomico che potremmo vedere giá nella prima parte del 2025. Proprio durante la festivitá di Santo Stefano abbiamo visto l'uscita dell'unico dato rilevante per la settimana di Natale, ossia le richieste continue di sussidi di disoccupazione che hanno raggiunto il nuovo record annuale nel silenzio delle festivitá, un dato che sta giá avendo parecchia rilevanza e che potrebbe essere cruciale per l'inizio del nuovo anno. I movimenti ai quali assisteremo in queste giornate pre-epifania sono movimenti di aggiustamento di fine anno e di preparazione per l'anno nuovo che inizierá con la settimana del mercato del lavoro Usa, market mover per il 2025 secondo il nostro outlook.



FOREX E DOLLARO SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE PER IL 2025



Si ipotizzava a livello tecnico una frenata del forte trend rialzista del dollaro nei confronti di Euro, Sterlina e Yen giá a partire da qualche settimana dove abbiamo assistito alla creazione di supporti sui cambi EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, supporti che in questa ultima di settimana di "assestamento" abbiamo visto confermati e che potrebbero essere di fatto una buona base per una possibile ripartenza della majors proprio contro il biglietto verde, il quale sará oggetto dei dati sul mercato del lavoro proprio nella prima settimana utile di mercato del 2025. EurUsd tiene area 1,04 su base settimanale, cosí come tiene GbpUsd area 1,25 mentre il cambio UsdJpy si ritrova a combattere contro un livello assolutamente importante che é quello dei 158, livello dove la BoJ é intervenuta in modo storico nella giornata dell'1 maggio 2024, quando intervenne direttamente sul mercato valutario ad un prezzo minore rispetto a quello precedente dei 160 utilizzato dalla BoJ per intervenire solamente due giorni prima. In sostanza, il dollaro é al momento sulle spine e questo prepara un 2025 che promette un inizio di sicuro interesse per tutto il mercato visto che il Forex é ,in termini di controvalori scambiati, il mercato piú importante al mondo.



AZIONARIO E ALTRI MERCATI



In questi giorni é solamente il mercato valutario a offrire degli spunti tecnici nel brevissimo termine, per il resto tutto gli altri mercati stanno subendo degli aggiustamenti di quotazione, in pratica le chiusure dell'anno saranno dovute a movimenti di natura tecnica di breve che di fatto non vanno ad incidere in modo significativo sui trend attualmente giá presenti su questi mercati. Al momento le chiusure mensili negative riguardano S&P500, Dow Jones, Russell2000, mentre i mercati europei e il Nikkei stanno chiudendo il mese di dicembre in positivo e sará difficile vedere sconvolgimenti significativi in tal senso a meno che non ci siano shock esogeni nel brevissimo termine su base giornaliera.

