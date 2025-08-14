per saperne di più
News di mercato

Oggi il PPI Usa

14 agosto 2025

Oggi esce il PPI in Usa, unico market mover della giornata mentre in mattinata abbiamo visto l'uscita del dato del Pil Uk che ha battuto le stime e nella tarda mattinata vedremo l'uscita del Pil europeo, dati macro importanti ma che di fatto muovono poco il mercato in presenza dei dati americani....

Di più

Il mercato rialzista dell'argento si riprende, guadagnando oltre l'1,5% oggi

13 agosto 2025

L’argento sta vivendo un notevole rialzo dei prezzi nel 2025, posizionandosi tra le materie prime con le migliori performance nei mercati globali. Con un prezzo vicino a 38,5 USD per oncia, il metallo prezioso ha già registrato un incremento del 33% dall’inizio dell’anno, superando...

Di più

Inflazione USA sotto le aspettative

13 agosto 2025

Inflazione Usa al di sotto delle aspettative e mercato che prosegue la sua dinamica rialzista senza molti problemi, un dato che di fatto avvicina sempre di piú la Fed verso un taglio dei tassi ma che di fatto non cambia assolutamente il sentiment di mercato sull'azionario. Confermate le aspettative...

Di più

