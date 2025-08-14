Bank's Trade: USDJPY
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
News di mercato
Oggi esce il PPI in Usa, unico market mover della giornata mentre in mattinata abbiamo visto l'uscita del dato del Pil Uk che ha battuto le stime e nella tarda mattinata vedremo l'uscita del Pil europeo, dati macro importanti ma che di fatto muovono poco il mercato in presenza dei dati americani....
L’argento sta vivendo un notevole rialzo dei prezzi nel 2025, posizionandosi tra le materie prime con le migliori performance nei mercati globali. Con un prezzo vicino a 38,5 USD per oncia, il metallo prezioso ha già registrato un incremento del 33% dall’inizio dell’anno, superando...
Inflazione Usa al di sotto delle aspettative e mercato che prosegue la sua dinamica rialzista senza molti problemi, un dato che di fatto avvicina sempre di piú la Fed verso un taglio dei tassi ma che di fatto non cambia assolutamente il sentiment di mercato sull'azionario. Confermate le aspettative...
Sommario: I repubblicani escogitano un'idea di ulteriori tagli alle tasse in vista delle elezioni del Congresso Lo yen giapponese si riduce...
Sommario: Si prevede che il rapporto del mercato del lavoro nel Regno Unito evidenzi un lieve aumento dei dati sulla crescita dei salari (esclusi...
Sommario: Engie, un gigante energetico francese, lancia una nuova impresa legata alla blockchain Stato australiano per memorizzare i dati della...
Sommario: L'inflazione norvegese sorprende al rialzo per il secondo mese consecutivo La Norges Bank ottiene un'altra conferma per avviare...
Sommario: I legislatori britannici possono trovarsi di fronte all'opposizione dei sindacati sulla Brexit DAX (DE30 su xStation5) opera ancora...
Sommario: Le elezioni svedesi si concludono con un risultato inconcludente in quanto né il blocco di centro-sinistra né quello di centro-destra...
Sommario: La produzione manifatturiera del Regno Unito dovrebbe registrare un lieve peggioramento a luglio BoE e BCE difficilmente faranno mossa...
Il dollaro USA è stato mescolato venerdì fino a oggi, con un sentimento debole sui mercati azionari e un rischio di annuncio delle tariffe....
Sommario: Il mercato attende il rapporto NFP L'oro (GOLD su xStation5) supera il canale del prezzo al rialzo La resistenza chiave è...
Sommario: Le osservazioni sul bilancio italiano emergono dall'incontro dell'Eurogruppo DAX (DE30 su xStation5) continua a spostarsi più...
Sommario: Trump non ha annunciato le tariffe, ma è previsto Gli indici statunitensi hanno ceduto al malumore, il Giappone cade da una scogliera L'EUR...
Sommario: I libri paga non agricoli dovrebbero accelerare in agosto NFP I libri paga canadesi e Ivey PMI sono in programma per il pomeriggio Il...
Sommario: Si dice che Emmanuel Macron stia guardando alle fondamenta della coalizione progressista dell'UE DAX (DE30 su xStation5) funziona...
Sommario: Il dollaro australiano spinge al ribasso mentre le altre due maggiori banche aumentano i tassi dei mutui, tuttavia le sorprese sulla bilancia...
Sommario: Il rapporto NFP affronta nuove sfide stagionali Fed per aumentare i tassi ma i dati USA sono importanti per l'orientamento EURUSD...
Citi ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione corta sulla coppia con i seguenti livelli: Entrata...
Sommario: Riksbank difficilmente cambierà le impostazioni di politica monetaria L'ISM non manifatturiero di agosto dovrebbe riprendersi...
Sommario: Il deficit commerciale degli Stati Uniti salta al massimo di 5 mesi L'equivalente canadese scende al livello più basso in...
Sommario: L'economia sudafricana entra in recessione con il PIL per il secondo trimestre consecutivo Il deprezzamento dello ZAR segnala le...
