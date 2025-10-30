per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Il 71% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro.

News di mercato

Trimestrali: Buone anche Apple ed Amazon

30 ottobre 2025

Trimestrali ancora ottime quelle che provengono da Wall Street, questa volta é stato il turno di Apple ed Amazon che segnano nuovi record AMAZON Ricavi in aumento del 13% su base annua a 180 miliardi di dollari contro i 158,9 miliardi della scorsa trimestrale. Le vendite in Nord America...

Di più

Live Osservatorio del Trading

30 ottobre 2025

Il punto della situazione sui tassi di interesse globali e sull'andamento dei mercati in relazione ai rilasci delle ultime trimestrali. In live alle 18:00 su Youtube l'appuntamento mensile de "L'Osservatorio del Trading"  Clicca qui per Partecipare alla Live     ...

Di più

Anteprima Amazon: tutti gli occhi puntati su AWS e sulla strategia AI 🔎

30 ottobre 2025

Amazon (AMZN.US) pubblicherà oggi i risultati del terzo trimestre 2025 dopo la chiusura dei mercati statunitensi. Gli investitori si aspettano un altro trimestre solido, anche se permane una certa incertezza riguardo al ritmo di crescita del business cloud e al posizionamento dell’azienda...

Di più

12 settembre 2018
11 settembre 2018
10 settembre 2018
7 settembre 2018

Calendario del mercato

Sentiment di mercato

Vedi quale percentuale di traders ha ora le posizioni long e quale le posizioni short.

Strumenti più in vista

Gli strumenti che hanno vinto / perso di più.

Unisciti a oltre 1.7 Milioni di investitori da tutto il mondo

Inizia ad investire Scarica subito Scarica subito