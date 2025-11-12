Il rischio di contagio aumenta mentre la lira turca ritorna sotto pressione
Sommario: La Lira turca ritorna sotto pressione; Segnala al banchiere anziano di uscire Escursione in Argentina dal 15% al 60% nel tentativo...
News di mercato
Mercati azionari che puntano livelli tecnici su base settimanale per testare la bontá dei massimi come livelli venduti. Nessun dato macro fondamentale che possa muovere il mercato é atteso per la giornata di oggi mentre l'attenzione sulla sposta sulla fine dello shutdown, il cui voto...
L'unico dato di rilievo di oggi esce negativo, stiamo parlando della disoccupazione Uk che si attesta al 5%, ben al di sopra delle aspettative. Nel frattempo i mercati azionari continuano a salire con il Ftse Mib che fa nuovi massimi storici mentre gli altri indici si ritrovano giá in area...
L’attuale shutdown del governo negli Stati Uniti, derivante da una disputa sul disegno di legge di bilancio, si è prolungato ed è ufficialmente diventato il più lungo nella storia degli Stati Uniti, superando il precedente record di 35 giorni, registrato anch’esso durante...
Sommario: Inflazione core USA PCE Y / Y: + 2,0% vs + 2,0% exp Il PIL canadese manca le previsioni. Q2 + 2,9% vs + 3,1% exp USDCAD sale a ritestare...
Sommario: L'Australia vuole sviluppare una piattaforma nazionale di blockchain L'OCSE progetta di organizzare una conferenza incentrata...
Nel pacchetto merceologico di questa settimana vi presentiamo 4 mercati che sembrano interessanti o che hanno pubblicato alcune importanti variazioni di...
Sommario: I titoli azionari europei iniziano la giornata in ampia misura, nonostante i risultati incoraggianti su Wall Street Le azioni italiane...
Sommario: L'inflazione tedesca dovrebbe accelerare in agosto Rapporto sul PIL canadese da rilasciare nel primo pomeriggio Si prevede che...
Sommario: PIL preliminare per il secondo trimestre degli Stati Uniti: + 4,2% rispetto al + 4,0% previsto La seconda lettura vede una crescita riveduta...
Sommario: Quasi la metà delle migliori università del mondo conduce corsi di crittografia Due governi locali indiani creeranno certificati...
La sterlina è in aumento rispetto a tutti i suoi corrispettivi i più importanti oggi, dopo che Martedì ha visto la valuta colpire...
Aston Martin, casa automobilistica di lusso, sta preparando un'IPO alla Borsa di Londra. Se la quotazione andrà a buon fine, Aston Martin sarà...
Questo periodo è stato dominato dai discorsi del NAFTA e mercoledì è continuo di questa vicende. Ieri abbiamo scritto di...
Sommario: Ufficio di analisi economica sta per pubblicare una stampa rivista del PIL degli Stati Uniti Le vendite di case in attesa degli Stati...
Sommario: Il commercio tra Stati Uniti e Canada si è concentrato dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Messico Mnuchin si aspetta...
Sommario: Lo US30 schiaccia la resistenza, segue la US500 verso i massimi storici OIL in aumento, fai attenzione alla resistenza corrente L'USDPLN...
Sommario: La Francia sta preparando misure di emergenza per la Brexit no-deal DAX (DE30 su xStation5) flirta con il livello 12600 pts Prospettiva...
Sommario: Le vendite al dettaglio nel mese di luglio mancano le aspettative di un ampio margine I dati deboli riducono le probabilità di...
Sommario: Gli indici statunitensi hanno chiuso con nuovi massimi lunedì con Dow Jones (US30) che ha rotto la sua resistenza cruciale Stati...
Sommario: Le vendite al dettaglio svedesi dovrebbero riprendersi a luglio La fiducia dei consumatori CB confermerà la caduta segnalata da...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla coppia...
Sommario: Il grano è stato il meno colpito dalle guerre commerciali globali C'è spazio per il rimbalzo delle esportazioni di...
