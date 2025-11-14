per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Live Mercati in Sintesi

14 novembre 2025

Sul canale Youtube di XTB Italia, in onda alle 18:00 la rubrica "Mercati in Sintesi", dove andremo ad analizzare i mercati e le novitá della settimana in termini di dati e avvenimenti cruciali.  Clicca qui per Partecipare alla Live  Link: https://www.youtube.com/live/x25H5MMep8U    

RECAP ITALIA: Nuovi Massimi Storici per Ftse Mib. Problemi per Azimut

14 novembre 2025

Una settimana sostanzialmente scarna di dati macro rilevanti per l'Italia e nel frattempo Azimut affronta dei problemi di governance dopo i controlli di vigilanza da parte di Banca d'Italia. Il Ftse Mib chiude la settimana in positivo ma con un forte storno nei due giorni di chiusura settimanali....

Ribasso su fine Shutdown

14 novembre 2025

Brutto ribasso sulla fine dello shutdown, l'America scende bene cosí come il Nikkei nella notte di oggi é letteralmente crollato di quasi un -2%. Vengono venduti quindi i massimi dei giorni scorsi, in linea con quanto si é ipotizzato nel corso della settimana per quanto riguarda...

