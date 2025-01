Meta all'ATH dopo aver annunciato un massiccio piano CapEx da 65 miliardi di dollari per la spinta dell'intelligenza artificiale 📈

Meta Platforms sta intensificando drasticamente le sue ambizioni nell'intelligenza artificiale, annunciando piani per investire 60-65 miliardi di dollari in spese in conto capitale per il 2025, con un aumento sorprendente del 70% rispetto alle previsioni precedenti. Questo piano di investimento aggressivo, focalizzato principalmente sull'infrastruttura AI, mira a posizionare l'azienda come leader in un panorama AI sempre più competitivo. Punti chiave: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Guida per spese in conto capitale alzata a 60-65 miliardi di dollari per il 2025 (contro i 38-40 miliardi del 2024).

(contro i 38-40 miliardi del 2024). Piano per un nuovo data center di grande scala con capacità di oltre 2 gigawatt .

. Obiettivo di 1,3 milioni di GPU operative entro la fine del 2025.

operative entro la fine del 2025. Sviluppo di un assistente AI per servire oltre 1 miliardo di utenti .

. Gli analisti stimano che tra 22,5 e 33 miliardi di dollari potrebbero essere destinati all'acquisto di GPU.   Espansione dell'infrastruttura Il piano ambizioso di Meta si concentra sulla costruzione di un enorme nuovo data center che, secondo il CEO Mark Zuckerberg, potrebbe "coprire una parte significativa di Manhattan." La struttura aggiungerà circa 1 gigawatt di potenza computazionale nel 2025, supportando l'obiettivo dell'azienda di raggiungere oltre 1,3 milioni di GPU entro la fine dell'anno. Focus strategico sull'AI L'aumento degli investimenti riflette la determinazione di Meta nel portare avanti diverse iniziative legate all'intelligenza artificiale, tra cui: Sviluppare Meta AI come "l'assistente leader" in grado di servire oltre 1 miliardo di utenti .

come "l'assistente leader" in grado di servire oltre . Lanciare il modello Llama 4 , che si prevede raggiunga prestazioni all'avanguardia.

, che si prevede raggiunga prestazioni all'avanguardia. Creare una capacità ingegneristica AI per migliorare lo sviluppo del codice.

Ampliare significativamente i team dedicati all'AI, nonostante la ristrutturazione aziendale in corso. Risposta del mercato L'aumento delle spese ha sorpreso gli analisti, che avevano previsto spese in conto capitale di 51,4 miliardi di dollari per il 2025, rispetto ai 38-40 miliardi del 2024. Tuttavia, la reazione del mercato è stata per lo più positiva: le azioni di Meta sono salite modestamente a un massimo storico (+1,3%) dopo l'annuncio, suggerendo che gli investitori supportano l'aggressiva strategia AI dell'azienda.    L'annuncio di Meta arriva poco dopo l'iniziativa Stargate—un progetto infrastrutturale AI da 500 miliardi di dollari che coinvolge OpenAI, Oracle e SoftBank. La crescente corsa al dominio dell'AI sta spingendo i colossi tecnologici ad aumentare drasticamente gli investimenti infrastrutturali, anche se Zuckerberg ha riconosciuto la scorsa estate che le aziende potrebbero stare sovradimensionando collettivamente il settore. Con questo impegno finanziario senza precedenti e un chiaro focus strategico sullo sviluppo dell'AI, Meta sembra posizionata per competere in modo aggressivo nel panorama in evoluzione dell'AI, sfruttando la sua vasta base di utenti e le sue capacità tecniche per guidare l'innovazione e mantenere il proprio vantaggio competitivo. META.US (Intervallo D1) Con il titolo Meta ai massimi storici (ATH), i ribassisti puntano a un ritest dei precedenti massimi a 632,5 dollari. Se questo livello venisse violato, il titolo potrebbe tornare alla media mobile a 30 giorni, con un forte supporto a quella a 50 giorni, fissata a 599,54 dollari, che ha rappresentato un solido sostegno durante il trend rialzista dell'ultimo mese. L'RSI si sta gradualmente avvicinando alla zona di ipercomprato, mostrando però una forte divergenza rialzista, segnale di possibile forza. Inoltre, il MACD ha evidenziato un chiaro segnale rialzista, rafforzando ulteriormente la possibilità di una continuazione del momentum positivo. Fonte: xStation.  Â

