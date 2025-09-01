Metalli preziosi vicini ai massimi storici 📈🚨

💡L'ARGENTO guadagna il 2,2%; mentre l'oro aggiunge lo 0,8%

I prezzi di oro e argento stanno registrando oggi forti rialzi, raggiungendo i livelli più alti da molti anni, sostenuti dalle aspettative di imminenti tagli dei tassi da parte della Fed, dalla forte domanda di ETF e dall’aumento del rischio geopolitico. L’argento ha superato i 40 dollari l’oncia per la prima volta dal 2011, guadagnando circa il 40% quest’anno, mentre l’oro si avvicina a un massimo storico di oltre 3.500 dollari l’oncia, in rialzo del 31% dall’inizio dell’anno. Negli ultimi tre anni, i prezzi di entrambi i metalli sono più che raddoppiati in un contesto di incertezza politica e di mercato continua. Solo oggi, l’ARGENTO segna +2,2%, mentre l’ORO aggiunge lo 0,8%.

Aspettative sui tagli dei tassi della Fed

Il crescente consenso sul fatto che la Federal Reserve ridurrà presto i tassi di interesse (attualmente con una probabilità vicina al 90%) ha spinto i prezzi di oro e argento al rialzo. Tassi di interesse più bassi riducono il costo opportunità di detenere asset privi di rendimento come oro e argento, rendendoli più attraenti per gli investitori alla ricerca di protezione contro l’allentamento monetario e la svalutazione delle valute.

Fonte: CME

Tensioni politiche e geopolitiche

L’incertezza sull’indipendenza della Federal Reserve, esemplificata dai tentativi del presidente Trump di rimuovere la membro del consiglio Fed Lisa Cook, ha aumentato le preoccupazioni nei mercati globali. Recentemente, una corte federale ha stabilito che la maggior parte dei dazi imposti durante l’era Trump è illegale, pur lasciando in vigore i dazi esistenti in attesa di ulteriori procedimenti, lasciando la politica commerciale in una situazione di stallo e rafforzando ulteriormente strategie difensive nei mercati. Inoltre, l’inclusione dell’argento nella lista statunitense dei minerali critici ne aumenta l’importanza strategica, facendo crescere la possibilità di volatilità dei prezzi guidata da future decisioni politiche.

Metalli preziosi in rialzo

Sia l’oro che l’argento hanno superato livelli chiave di resistenza (3.450$ per l’oro, 40$ per l’argento), scatenando un aumento della domanda e rafforzando il trend rialzista. Complessivamente, il settore dei metalli preziosi sta vivendo una combinazione unica di fattori favorevoli, rara da osservare in modo così sincronizzato, con conseguenti prezzi record, domanda sostenuta di ETF (dall’inizio dell’anno, le azioni in ETF sull’oro sono aumentate del 12%, mentre per l’argento del 13%) e cambiamenti strutturali nell’approccio degli investitori al rischio e alla copertura. Dal punto di vista tecnico, entrambe le materie prime mantengono trend rialzisti di lungo periodo.

L'ORO si sta avvicinando ai massimi storici, mentre l'ARGENTO è scambiato vicino ai massimi del 2011. Fonte: xStation