Michael Burry contro Tesla 💡

Il rinomato investitore Michael Burry ha ripreso le sue critiche al settore tecnologico. Nel suo nuovo Substack, "Cassandra Unchained", ha descritto Tesla (TSLA.US) come assurda e sopravvalutata, aggiungendola all’elenco delle bolle speculative insieme a Nvidia e Palantir. Burry ha chiuso il suo hedge fund Scion Asset Management a novembre e ha lanciato una newsletter a pagamento da £39 al mese. L’investitore ha spiegato che gestire il fondo comportava restrizioni normative che gli impedivano di comunicare liberamente. Più di 35.000 persone sono già abbonate alla sua newsletter, dove prevede di pubblicare uno o due post a settimana.
Burry evidenzia una diluizione annua del valore per gli azionisti Tesla di circa il 3,6% senza riacquisto di azioni, derivante dai pacchetti di compensazione dei dipendenti basati sull’emissione di azioni. Per confronto, Amazon diluisce dell’1,3% e Palantir del 4,6%. Ciò che Burry definisce “algebra tragica” è l’erosione costante del valore per gli azionisti attuali — una matematica ignorata dal mercato, che tratta la compensazione in azioni come una spesa non monetaria.
Inoltre, gli azionisti hanno approvato il pacchetto retributivo di Musk del valore fino a un miliardo di dollari tra ottobre e novembre. Potrebbe essere erogato nell’arco di un decennio se Tesla raggiunge obiettivi ambiziosi, inclusa una capitalizzazione di mercato di 8,5 trilioni di dollari. Burry vede questo come una garanzia di ulteriori emissioni di azioni – Tesla viene scambiata a un rapporto prezzo/utili di quasi 300 volte gli utili. Per gli azionisti attuali, ciò significa una fetta sempre più piccola della “torta” allo stesso prezzo.
Burry osserva ironicamente che gli investitori sono stati coinvolti nelle auto elettriche finché non è emersa la concorrenza, poi nei sistemi di guida autonoma finché non è emersa la concorrenza, e ora nei robot finché non emerge la concorrenza. Quando la crescita di Tesla rallentava, la narrativa si spostava su Cybercab e sul robot Optimus. Ogni volta che l’azienda appariva debole, la storia saltava alla frontiera successiva.
Il rapporto P/E prospettico per le azioni Tesla per i prossimi 12 mesi si aggira attualmente intorno al livello più alto degli ultimi cinque anni. Fonte: Koyfin
Le azioni TSLA mantengono il loro trend rialzista a lungo termine dopo essere tornate sopra la media mobile esponenziale a 50 giorni (curva blu sul grafico) la scorsa settimana. Fonte: xStation
