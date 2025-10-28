Microsoft e OpenAI: ristrutturazione strategica e il prossimo rapporto come barometro del mercato dell'intelligenza artificiale

La ristrutturazione di OpenAI e il trasferimento del 27% delle sue azioni a Microsoft, valutate circa 135 miliardi di dollari, aumentano significativamente la trasparenza della struttura del capitale dell’azienda e sottolineano l’importanza strategica della collaborazione con il gigante di Redmond. Ad oggi, Microsoft ha investito 13,75 miliardi di dollari in OpenAI e ottiene ora formalmente l’accesso alle principali tecnologie di intelligenza artificiale, inclusi i modelli post-AGI, fino al 2032. L’esclusione dell’hardware consumer dai diritti di proprietà intellettuale conferisce a OpenAI un certo grado di indipendenza, mostrando che la partnership è di lungo termine ma non limita completamente la concorrenza in aree selezionate. A seguito dell’annuncio, le azioni Microsoft sono salite di circa due punti percentuali.

La rimozione dell’esclusività su Azure per i prodotti non-API offre a OpenAI maggiore libertà sul mercato e la possibilità di collaborare con altri fornitori, come Oracle, mantenendo comunque l’esclusività API su Azure. La creazione della OpenAI Foundation senza scopo di lucro, detentrice di azioni per un valore di 130 miliardi di dollari, consente all’azienda di continuare la sua missione scientifica e sociale, bilanciando la natura sempre più commerciale delle sue operazioni.

All’interno del più ampio ecosistema AI, aziende come Nvidia, AMD e Oracle svolgono anch’esse ruoli chiave. L’investimento di Microsoft in OpenAI non è una mossa strategica isolata, ma fa parte di un piano a lungo termine per mantenere il dominio tecnologico. Il controllo sull’infrastruttura, l’accesso a modelli rivoluzionari e la flessibilità operativa di OpenAI forniscono a Microsoft un vantaggio competitivo, riducendo al contempo i rischi associati alla monopolizzazione tecnologica.

Perché è importante oggi

Microsoft è pronta a pubblicare domani i risultati del primo trimestre dell’esercizio fiscale 2026, che fungeranno da importante punto di riferimento per il mercato. Il consenso degli analisti prevede ricavi compresi tra 74,9 e 75,5 miliardi di dollari e un utile per azione intorno a 3,65 dollari, rappresentando una crescita anno su anno di circa il 10-11%. La crescita più rapida è attesa nel segmento Intelligent Cloud, con Azure che dovrebbe aumentare del 25-37%. Il segmento Productivity and Business Processes dovrebbe crescere del 14%, mentre More Personal Computing potrebbe registrare un leggero calo, sottolineando l’importanza crescente degli investimenti in AI e servizi cloud.

Gli analisti osservano che maggiori spese in conto capitale potrebbero ridurre temporaneamente i margini, ma nel medio termine sostengono un forte potenziale di crescita. Il prezzo target medio delle azioni Microsoft varia tra 610 e 635 dollari, suggerendo la possibilità di ulteriori rialzi dopo la pubblicazione dei risultati e una reazione positiva del mercato se verrà confermato il ruolo di leadership dell’azienda nell’AI e nel cloud.

Implicazioni per gli investitori

La ristrutturazione di OpenAI consolida la partnership strategica con Microsoft, aumentando al contempo la flessibilità operativa dell’azienda di intelligenza artificiale. Il rapporto di domani fungerà da indicatore per il ritmo di sviluppo dell’AI, i ricavi reali del cloud e la strategia di Microsoft per mantenere il proprio vantaggio competitivo. I risultati potrebbero influenzare in modo significativo le dinamiche del mercato tecnologico nei prossimi mesi e incidere sulla valutazione delle aziende fortemente impegnate nello sviluppo dell’AI.

La combinazione di una partnership strategica a lungo termine, un modello di collaborazione flessibile e il prossimo rapporto finanziario porta gli investitori a monitorare da vicino sia i risultati di Microsoft sia le prossime mosse di OpenAI, vista la crescente importanza dell’intelligenza artificiale nell’economia e nel panorama degli investimenti globali.