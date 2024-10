MicroStrategy guadagna oltre il 5,3% nel pre-mercato mentre Bitcoin vola

MicroStrategy ha esteso i guadagni, salendo del 5% nel trading premarket, mentre Bitcoin si avvicina a una resistenza chiave. Il sentimento positivo è sostenuto dagli afflussi nei Bitcoin ETF spot, con i dati di venerdì che mostrano afflussi netti di 253 milioni di dollari, pari ai livelli di lunedì scorso. Gli ETF detengono ora Bitcoin per un valore di 18,4 miliardi di dollari.

L'azione del prezzo di Bitcoin mostra una divergenza rialzista sia sul MACD che sull'RSI, con il MACD che emette un segnale di acquisto e l'RSI che supera il livello di 55. La resistenza chiave per Bitcoin è posta al 78,6% del ritracciamento di Fibonacci, e se dovesse essere rotta, potrebbe seguire un test del massimo storico di $69.900. Per i ribassisti, la resistenza deve tenere, e il livello del 61,8% del ritracciamento di Fibonacci dovrebbe fungere da punto chiave per innescare una divergenza.

Fonte: xStation

Il rialzo pre-mercato di MicroStrategy è strettamente legato al momentum rialzista di Bitcoin, ma la posizione unica della società amplifica i suoi guadagni. Come detentore aziendale di Bitcoin, MicroStrategy offre agli investitori un'esposizione a leva ai movimenti dei prezzi della criptovaluta. Questo status di "proxy Bitcoin" ha portato MicroStrategy a scambiare a un premio significativo rispetto alle sue partecipazioni in Bitcoin, riflettendo fattori come la fiducia degli investitori nell'esecuzione del CEO Michael Saylor, il potenziale per future acquisizioni di Bitcoin e la facilità di accesso delle azioni per gli investitori istituzionali che potrebbero affrontare restrizioni sugli investimenti diretti in criptovalute. I guadagni recenti delle azioni hanno superato il movimento di Bitcoin, evidenziando l'esposizione a leva che MicroStrategy fornisce all'azione dei prezzi delle criptovalute. Questo effetto amplificato è ulteriormente spiegato dal significativo premio sul Valore Netto degli Attivi (NAV).

Questo premio racchiude diversi fattori chiave per i quali gli investitori sono disposti a pagare:

Competenza gestionale : Forte fiducia nella capacità di Michael Saylor e del suo team di eseguire efficacemente la loro strategia Bitcoin.

: Forte fiducia nella capacità di Michael Saylor e del suo team di eseguire efficacemente la loro strategia Bitcoin. Ingegneria finanziaria : L'uso sofisticato da parte di MicroStrategy di note convertibili e altri strumenti per finanziare gli acquisti di Bitcoin aggiunge valore oltre alla semplice proprietà.

: L'uso sofisticato da parte di MicroStrategy di note convertibili e altri strumenti per finanziare gli acquisti di Bitcoin aggiunge valore oltre alla semplice proprietà. Creazione di valore futuro : Gli investitori si aspettano che MicroStrategy utilizzi il suo bilancio supportato da Bitcoin per creare ulteriore valore, possibilmente tramite acquisizioni strategiche o espansione in aree legate alla blockchain.

: Gli investitori si aspettano che MicroStrategy utilizzi il suo bilancio supportato da Bitcoin per creare ulteriore valore, possibilmente tramite acquisizioni strategiche o espansione in aree legate alla blockchain. Accessibilità: Le azioni offrono un modo più conveniente e liquido per ottenere esposizione a Bitcoin, specialmente per gli investitori istituzionali che affrontano restrizioni normative sugli investimenti diretti in criptovalute.

Mentre Bitcoin si avvicina ai livelli di resistenza chiave e i flussi in entrata sugli ETF rimangono robusti, le azioni di MicroStrategy beneficiano sia dall'apprezzamento dei suoi asset in Bitcoin che dall'outlook positivo del mercato sulla strategia focalizzata sulla criptovaluta della società. Tuttavia, questo premio prezza anche i rischi associati, tra cui le sfide normative e la necessità di bilanciare la strategia Bitcoin con le operazioni principali. Man mano che il mercato delle criptovalute si evolve, il premio NAV di MicroStrategy potrebbe fluttuare in base all'esecuzione della società e alle percezioni generali del mercato sul suo approccio innovativo agli investimenti in Bitcoin.

Con il continuo rialzo delle azioni di MicroStrategy, il prossimo livello chiave potrebbe essere il massimo storico di $333. Il supporto attuale per i tori è fissato sul precedente massimo di $199,9, che potrebbe agire da supporto cruciale affinché gli oscillatori si raffreddino. Sul grafico settimanale, sia il MACD che l'RSI hanno recentemente segnalato un potenziale acquisto. Tuttavia, sul grafico giornaliero, entrambi gli indicatori si stanno avvicinando al territorio di ipercomprato. Si consiglia cautela, poiché un ritracciamento potrebbe essere salutare dato il rapido movimento del prezzo.

Fonte: xStation