Minuti della BoJ 🚩USDJPY cerca di riprendersi

I verbali dell’ultima riunione della Bank of Japan indicano che i tassi di interesse reali in Giappone rimangono molto bassi e che un aumento dei tassi è possibile se supportato dai dati. Di seguito i principali estratti della riunione: I membri hanno concordato sul fatto che permane un alto livello di incertezza riguardo agli sviluppi della politica commerciale e al loro impatto sull’economia.

Diversi membri hanno ritenuto che l’attuale orientamento di politica monetaria debba essere mantenuto per valutare meglio gli effetti delle modifiche della politica commerciale sull’economia interna, sui mercati esteri e sui prezzi.

Un membro ha affermato che la Bank of Japan dovrebbe sostenere l’economia tramite la politica monetaria, poiché la crescita potrebbe temporaneamente rallentare a causa dell’impatto dei dazi statunitensi.

Un altro membro ha osservato che non sarebbe troppo tardi esaminare più da vicino i dati concreti prima di procedere con la normalizzazione della politica monetaria.

Un partecipante ha sottolineato che le condizioni per un aumento dei tassi si stanno gradualmente delineando, anche se la Banca dovrebbe evitare di sorprendere i mercati con una mossa anticipata.

Un altro membro ha suggerito che potrebbe essere un buon momento per riprendere gli aumenti dei tassi , visto che è passato più di mezzo anno dall’ultimo, anche se potrebbe essere prudente aspettare data l’incertezza sull’entità del rallentamento statunitense.

Un membro ha evidenziato l’importanza di prevedere con ragionevole certezza , basandosi sui profitti aziendali e sui dati preliminari delle trattative salariali, che l’attuale trend di aumento dei salari non venga interrotto.

Un partecipante ha proposto che la BoJ dovrebbe adeguare i tassi di interesse in modo graduale , attingendo a un’ampia gamma di informazioni attese nel breve periodo, inclusi i risultati semestrali delle aziende e le loro previsioni annuali.

Un membro ha detto che posticipare un aumento dei tassi potrebbe offrire maggiore chiarezza sulle prospettive economiche statunitensi, anche se il costo dell’attesa aumenterebbe gradualmente.

Alcuni membri hanno discusso il rapporto costi-benefici di un’ulteriore attesa , citando la lunga esperienza del Giappone con la deflazione.

Un membro ha sottolineato che è opportuno mantenere condizioni monetarie accomodanti finché le aspettative di inflazione non risultano sufficientemente ancorate.

Alcuni membri hanno osservato che i profitti degli esportatori attualmente dispongono di un margine di protezione contro l’impatto dei dazi statunitensi, accumulato negli ultimi anni di yen debole.

Un partecipante ha aggiunto che l’effetto dei dazi USA è stato minore del previsto e difficilmente comprometterà l’economia giapponese. Fonte: xStation5

