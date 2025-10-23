Momenti salienti della stagione degli utili dell'S&P 500 🗽Cosa succede a Wall Street?

Punti chiave Fino al 17 ottobre, circa il 12% delle società dell’S&P 500 ha comunicato i risultati del terzo trimestre.

Di queste, l’84% ha registrato ricavi superiori alle aspettative, ben al di sopra delle medie a lungo termine.

L’86% ha riportato utili per azione (EPS) superiori alle stime degli analisti, valore superiore sia alla media quinquennale (78%) sia a quella decennale (75%).

Il rapporto prezzo/utili (P/E) a 12 mesi prospettici dell’S&P 500 si attesta a 22,4, livello elevato rispetto alla media quinquennale (19,9) e decennale (18,6), ma leggermente inferiore al 22,8 registrato alla fine di settembre.

La stagione degli utili del terzo trimestre 2025 per l’S&P 500 è iniziata, e i primi risultati mostrano un quadro misto. Sebbene la maggior parte delle società stia superando le aspettative, l’entità di questi “beats” è inferiore alla norma. Tuttavia, l’indice continua a registrare una solida crescita, segnando il nono trimestre consecutivo di utili in aumento. Qui analizziamo i dati della stagione degli utili fino al 17 ottobre, utilizzando i dati di FactSet Research. Fino al 17 ottobre, circa il 12% delle società dell’S&P 500 ha comunicato i risultati del terzo trimestre. L’86% ha riportato utili per azione (EPS) superiori alle stime degli analisti, valore superiore sia alla media quinquennale (78%) sia a quella decennale (75%). Tuttavia, gli utili hanno superato le stime in media del 5,9%, al di sotto della media quinquennale dell’8,4%. Ciò suggerisce che, sebbene le società continuino a sovraperformare, la forza complessiva delle sorprese sta diminuendo rispetto ai trimestri precedenti. Naturalmente, le fasi iniziali della stagione degli utili del Q3 2025 mostrano resilienza nei profitti aziendali statunitensi. I risultati solidi dei settori Financials e Technology continuano a sostenere la crescita, anche se alcune industrie — in particolare Energy e Consumer Staples — affrontano venti contrari. Con trend dei ricavi robusti e proiezioni migliorate per il 2026, le prospettive per gli utili dell’S&P 500 restano positive, anche se le valutazioni indicano che le aspettative sono già elevate. I Financials sostengono l’indice

Le società del settore finanziario sono state i principali motori della dinamica degli utili. I loro risultati solidi hanno contribuito ad aumentare il tasso di crescita complessivo degli utili dell’S&P 500. Le sorprese positive nei Financials hanno compensato i risultati più deboli e le riduzioni delle stime nel settore Health Care. Il tasso di crescita degli utili “blended” — che combina risultati effettivi e previsti — si attesta ora all’8,5%, in aumento rispetto al 7,7% della scorsa settimana e al 7,9% di fine settembre. Se questo tasso si confermerà, sarà il nono trimestre consecutivo di crescita degli utili anno su anno. Ripartizione per settore Settori in crescita: 7 su 11 settori sono previsti in aumento anno su anno. Leader: Information Technology, Financials, Utilities e Materials.

Settori in calo: 4 settori dovrebbero registrare una diminuzione degli utili. Fanali rossi: Energy e Consumer Staples registrano i cali più significativi.

Trend dei ricavi

La crescita dei ricavi rimane solida nell’indice, continuando una notevole serie di espansione. L’84% delle società che hanno riportato dati ha registrato ricavi superiori alle aspettative, ben al di sopra delle medie storiche. I ricavi comunicati sono superiori alle stime dell’1,5%, leggermente inferiori alla media quinquennale (2,1%) ma comunque positivi. Il tasso di crescita “blended” dei ricavi è ora del 6,6%, rispetto al 6,3% di fine Q3. Si tratta della seconda crescita dei ricavi più alta dal Q3 2022 e del ventesimo trimestre consecutivo di espansione dei ricavi. Information Technology continua a guidare la crescita dei ricavi.

Energy resta l’unico settore a mostrare un calo dei ricavi anno su anno. Prospettive: aspettative degli analisti

Gli analisti restano ottimisti per i prossimi trimestri. Le previsioni di crescita degli utili sono le seguenti: Q4 2025: 7,5%

Q1 2026: 11,9%

Q2 2026: 12,8%

Intero anno 2025: 11,0% Queste proiezioni indicano aspettative di accelerazione costante della redditività aziendale fino a metà 2026. Il rapporto prezzo/utili (P/E) prospettico a 12 mesi dell’S&P 500 si attesta a 22,4, elevato rispetto alla media quinquennale (19,9) e decennale (18,6), sebbene leggermente inferiore al 22,8 registrato a fine settembre. Questa valutazione suggerisce che il mercato rimane costoso rispetto agli standard storici. Fonte: FactSet Research Fonte: FactSet Research Osservando l’US500 (futures sull’S&P 500), si nota una debolezza nel breve termine. Nonostante l’avvio solido della stagione degli utili del terzo trimestre, il sentiment a Wall Street resta contenuto. Questa settimana né Netflix né Tesla hanno sorpreso positivamente gli investitori. Fonte: xStation5

