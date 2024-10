Movimenti di Mercato Interessanti. L'indebolimento del Giappone e i test dei massimi

Mercati che finalmente palesano la volatilitá che prezza il Vix, Nikkei perde la vetta su base mensile, anche il Ftse Mib si indebolisce sul test dei massimi mentre crollano Nvidia, Amd, Asml. Su Bitcoin si palesa uno squeeze sui massimi mentre l'oro prova ad agguantare i massimi storici, per l'ennesima volta. Il tutto succede a due giorni dalla Bce, l'unico evento market mover insieme alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione in uscita proprio in concomitanza con la comunicazione dei tassi di interesse europei, tassi previsti al ribasso di uno 0,25%.



CROLLO DEL NIKKEI



Un vero e proprio crollo quello del Nikkei che ieri perde il -3% durante la sessione americana dopo aver espresso debolezza nel corso della sessione europea, quando perdeva circa un -0,7%. Un ribasso fortissimo, frutto di un test fallito dei massimi mensili di settembre, un ribasso doveroso. Si parlava proprio del fatto che in Asia la situazione é ad alta tensione sui mercati, con il Nikkei che presenta una dinamica ribassista sul mensile, ieri confermata da questo ribasso poderoso, mentre sul cambio UsdJpy siamo ancora a ridosso dei 150, livello che risulta essere preoccupante per la BoJ, area di prezzi che vanifica momentaneamente alcuni degli sforzi della BoJ nell'apprezzare lo yen contro il dollaro. Ricordiamo che il primissimo intervento della Boj direttamente sul cambio é arrivato a settembre del 2022 in area 146, seguito dall'intervento a 152 che diede vita ad un movimento ribassista fortissimo. La situazione attuale vede di nuovo un cambio su livelli relativamente alti, al test dei minimi di luglio, livelli che potrebbero portare nel breve ad ulteriori allunghi ribassisti. Per quanto riguarda il Nikkei, ieri abbiamo visto una reazione doverosa sui massimi di settembre, probabilmente potrebbe essere il primo movimento importante per vedere un ribasso piú strutturato nel corso delle prossime giornate.



MOVIMENTI INTERESSANTI



Oltre al crollo del Nikkei, un ribasso del -3% che ha riportato sulla terra le quotazioni dell'indice giapponese, abbiamo visto anche altri movimenti degni di nota. Sicuramente sul mercato americano abbiamo visto il forte ribasso di Nvidia che ha trainato S&P500 e Nasdaq verso le brutte performance di ieri. Questo movimenti avviene subito dopo l'aggressione dei massimi storici da parte di Nvidia, titolo che ha chiuso la giornata di lunedi ad una distanza di circa 1% dai suoi massimi storici portando il sentiment degli operatori verso la convinzione della rottura di questi massimi. Ieri il titolo parte male e crolla nel pomeriggio con un ribasso vicino al -5%, aiutato dai risultati di Asml, colosso olandese del settore dei chip che ha visto un crollo formidabile da massimo a minimo del -17%. Sempre per quanto riguarda i movimenti interessanti sui mercati, abbiamo visto anche un forte squeeze su Bitcoin che di fatto arriva a 67800 con una forte accelerazione al rialzo, seguita da un fortissimo ribasso del -4% che ha portato la crypto verso i 64800, asset in questo momento in ripresa da questi livelli. Ieri é stata espressa la debolezza potenziale di alcuni asset che risultano essere particolarmente rialzisti in corrispondenza di un Vix alto. La situazione al momento risulta essere complessa e meritevole di attenzione.









