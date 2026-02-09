NATGAS scivola del 6% a causa delle previsioni meteorologiche variabili

I prezzi del gas naturale hanno registrato un calo superiore al 6% all’inizio della nuova settimana. Rispetto al picco di venerdì scorso, il prezzo è ora sceso fino al 12%. I mercati stanno attualmente testando il livello di 3,2 USD/MMBtu, corrispondente ai minimi locali dei primi giorni della scorsa settimana. Qualora questo supporto venisse violato, i prezzi raggiungerebbero i livelli più bassi da metà gennaio, con la possibilità di scendere verso una zona di domanda significativa compresa tra 2,8 e 3,0 USD/MMBtu. Principali fattori del calo: Previsioni meteorologiche in cambiamento: dopo l’ondata di gelo artico di gennaio, i modelli meteorologici indicano ora un trend di riscaldamento nelle principali regioni USA (come Midwest e Northeast), riducendo i consumi di gas per il riscaldamento domestico. Dinamiche delle scorte: l’ultimo report sulle riserve ha mostrato un prelievo massiccio di 360 bcf (settimana terminata il 30 gennaio). Tuttavia, le prossime previsioni di temperatura indicano una riduzione significativa del fabbisogno di riscaldamento per febbraio. Giacenze: le scorte rimangono sopra i livelli dell’anno scorso, pur collocandosi leggermente al di sotto della media quinquennale. Domanda industriale più debole: le riduzioni stagionali dell’attività nei settori chimico ed energetico, unite all’alta efficienza delle scorte, pesano ulteriormente sui prezzi. Scorte e stagionalità

Le scorte rimangono relativamente vicine alla media quinquennale. Le previsioni indicano che i consumi di gas a partire dall’inizio di febbraio saranno significativamente più bassi, il che dovrebbe tradursi in prelievi settimanali più contenuti nelle settimane successive.

Fonte: EIA Gradi-giorno di riscaldamento (HDD)

Il numero previsto di gradi-giorno di riscaldamento per il 22 febbraio è aumentato avvicinandosi alla media quinquennale.

Tuttavia, la stagionalità storica indica una chiara riduzione del fabbisogno di riscaldamento durante la seconda metà di febbraio.

Fonte: Bloomberg Finance LP Prospettive tecniche

I prezzi sono scesi bruscamente all’inizio della settimana.

Se il supporto vicino a 3,2 USD/MMBtu dovesse essere violato, il prezzo potrebbe dirigersi verso la prossima zona di domanda, situata tra 2,8 e 3,0 USD/MMBtu.

Fonte: xStation5​​​​​​​

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.