News del mattino (13.09.2024)

I mercati asiatici hanno mostrato un andamento misto venerdì, con l'indice Hang Seng di Hong Kong in testa con un aumento di oltre l'1%, mentre i mercati giapponese e sudcoreano sono rimasti indietro.

L'attenzione si è rivolta al potenziale taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve previsto la prossima settimana, con i mercati che si aspettano una probabilità del 56% di un taglio di 25 punti base e del 44% di un taglio di 50 punti base.

I future sugli indici azionari statunitensi sono rimasti stabili nel mercato asiatico, seguendo i guadagni di ieri a Wall Street.

I mercati cinesi hanno mostrato guadagni marginali, con gli indici Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite in leggero rialzo dai minimi di sette mesi.

Gli indici Nikkei 225 e TOPIX del Giappone sono scesi di circa lo 0,9% ciascuno, in previsione di una fine moderata di una settimana volatile. Il prossimo incontro della Banca del Giappone è al centro dell'attenzione, con incertezza su un altro aumento dei tassi.

I prezzi dell'oro hanno raggiunto un record storico nel mercato asiatico, con l'oro che ha toccato i $2.570,06 l'oncia e i future sull'oro che si avvicinano ai $2.600.

Il dollaro si è ritirato, con indici e futures in calo dello 0,3%. Lo yen giapponese si è rafforzato, avvicinandosi al suo livello più alto dall'inizio di gennaio.

I prezzi del petrolio sono aumentati, con il Brent Crude in aumento dello 0,5% a $72,31 al barile e il WTI Crude in aumento dello 0,6% a $69,36 al barile. Le interruzioni causate dall'uragano Francine nel Golfo del Messico degli Stati Uniti sostengono i prezzi.

OpenAI, sostenuta da Microsoft, lancia la sua serie "Strawberry" di modelli di intelligenza artificiale, progettati per risolvere problemi più complessi in scienza, codifica e matematica.

Oltre 30.000 lavoratori della Boeing Co sono pronti a scioperare da venerdì nello stabilimento della società sulla costa occidentale per chiedere salari più alti.

L'ex presidente Donald Trump afferma che non parteciperà a un secondo dibattito con la vicepresidente Kamala Harris, nonostante la sua campagna abbia chiesto uno dopo il loro primo incontro.

I mercati europei dovrebbero aprire in leggero rialzo, con i future STOXX 50 in aumento dello 0,3%.

Il sentiment di mercato rimane focalizzato sui potenziali tagli dei tassi della Fed, nonostante le recenti forti letture sull'inflazione e i segnali economici misti.

EURUSD è in aumento dello 0,1%. L'argento è aumentato dello 0,65% e l'oro ha guadagnato lo 0,5%. Il sentimento del mercato delle criptovalute è leggermente positivo; attualmente Bitcoin ed Ethereum rimangono stabili.

