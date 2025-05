News del Mattino (14.05.2025)

I mercati azionari della regione Asia-Pacifico stanno vivendo una sessione mista. Giappone, Singapore e Australia registrano perdite modeste , mentre gli indici cinesi sono in rialzo grazie al miglioramento delle relazioni USA-Cina , con guadagni compresi tra l’1,10% e l’1,50% .

, mentre gli indici cinesi sono in rialzo grazie al , con guadagni compresi tra . Il presidente Trump ha dichiarato che i rapporti con la Cina sono “eccellenti” ed ha espresso la volontà di collaborare con Xi Jinping per un nuovo accordo . Ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno cercando di riottenere l’accesso al mercato cinese . Queste affermazioni arrivano in un contesto di incertezza commerciale, senza però alcun progresso concreto o nuovi accordi annunciati .

ed ha espresso la volontà di collaborare con . Ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno cercando di . Queste affermazioni arrivano in un contesto di incertezza commerciale, . Trump ha anche ribadito il suo sostegno all’Iran , sottolineando però che non permetterà che diventi una potenza nucleare . La dichiarazione, rilasciata in un’intervista a Fox, è in linea con la sua posizione dura già espressa in passato. Non sono stati segnalati cambiamenti di politica .

, sottolineando però che . La dichiarazione, rilasciata in un’intervista a Fox, è in linea con la sua posizione dura già espressa in passato. . Il consigliere economico di Trump, Kevin Hassett, ha affermato che sono in fase di sviluppo oltre 25 accordi commerciali . Ha indicato che uno degli accordi sarà annunciato al ritorno di Trump , ma il commento è rimasto vago .

. Ha indicato che , ma il commento è rimasto . Come nel 2016, Trump starebbe considerando l’andamento dei mercati azionari come un barometro in tempo reale del successo politico . Con l’ S&P 500 tornato in territorio positivo nel 2025 , i timori di recessione sembrano attenuarsi.

. Con l’ , i timori di recessione sembrano attenuarsi. L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) del Giappone per aprile ha segnato un +0,2% su base mensile e +4,0% su base annua , in linea con le previsioni. Uno yen più forte ha contribuito a contenere l’inflazione legata alle importazioni , sebbene i prezzi di cibo ed energia restino elevati.

e , in linea con le previsioni. Uno , sebbene i prezzi di cibo ed energia restino elevati. La Banca Popolare Cinese ha fissato il tasso di cambio dello yuan a 7,1956 per dollaro USA , il livello più alto dal 3 aprile. La mossa indica che Pechino intende sostenere la propria valuta per stabilizzare il sentiment di mercato nella regione .

, il livello più alto dal 3 aprile. La mossa indica che per . I salari in Australia sono aumentati dello 0,9% nel primo trimestre , leggermente sopra il consenso dello 0,8% e in linea con le proiezioni della RBA. Il dato non dovrebbe modificare le aspettative di un taglio dei tassi durante la riunione del 19–20 maggio , poiché la banca centrale resta focalizzata sui rischi macroeconomici. La reazione dell’AUD è stata contenuta .

, leggermente sopra il consenso dello 0,8% e in linea con le proiezioni della RBA. Il dato durante la riunione del , poiché la banca centrale resta focalizzata sui rischi macroeconomici. . Secondo alcune fonti, una società legata alla Cina avrebbe acquistato token TRUMP Coin per un valore di 300 milioni di dollari. La notizia è emersa in contemporanea alle dichiarazioni di Trump, ma non ha avuto impatto sui principali asset finanziari.

