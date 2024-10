News del mattino (16.09.2024)

La volatilità nei mercati azionari della regione Asia-Pacifico è limitata a causa delle festività in Giappone e Cina. I mercati giapponesi sono chiusi oggi per il "Respect for the Aged Day", mentre quelli cinesi rimarranno chiusi fino a domani per il Festival di metà autunno. La volatilità nei contratti è limitata a +/- 0,30%. Il mercato cinese sta negoziando in flat, tra -0,10% e 0,10%. L'indice Nikkei 225 del Giappone è in calo dello 0,15%, mentre i contratti sull'indice SG20cash di Singapore stanno negoziando in calo dello 0,30%.

I contratti futures sugli indici europei indicano un'apertura piatta per la sessione cash. Il DAX sta guadagnando lo 0,10% a 18.720 punti, mentre l'UK100 è in calo dello 0,10% a 8.280 punti.

I futures sugli indici statunitensi sono anch'essi a bassa volatilità, ad eccezione dell'indice US2000, che riflette le piccole aziende. L'US2000 sta guadagnando lo 0,50% a 2.200 punti, con una crescita sostenuta dai prossimi tagli dei tassi di interesse da parte della Fed questa settimana. Storicamente, l'indice delle piccole aziende ha ottenuto le migliori performance all'inizio dell'allentamento della politica monetaria negli Stati Uniti. Le piccole imprese sono più sensibili alla politica restrittiva, quindi l'inizio dei tagli dei tassi sta aumentando le speranze degli investitori.

La volatilità nel mercato forex è anch'essa bassa, con l'eccezione del dollaro statunitense. L'indice USDIDX è in calo dello 0,25% a 100.5000 punti, testando nuovamente il limite inferiore del canale di consolidamento degli ultimi due anni. Il taglio dei tassi della Fed e la comunicazione di Jerome Powell durante la conferenza potrebbero essere un catalizzatore per un ulteriore trend discendente dell'USD.

L'oro sta raggiungendo un nuovo ATH a $2.588 per oncia, guadagnando lo 0,25% oggi. Gli analisti di UBS hanno confermato le loro previsioni ottimistiche per l'oro, indicando un potenziale di crescita fino a $2.700 entro la metà del 2025.

Sabato, la Cina ha pubblicato una serie di dati economici molto deboli sulla disoccupazione, la produzione industriale e le vendite al dettaglio. La crescita della produzione industriale in Cina è rallentata raggiungendo il livello più basso in cinque mesi ad agosto, mentre le vendite al dettaglio e i nuovi prezzi delle case hanno continuato a diminuire.

Domenica, si è probabilmente verificato un secondo tentativo di assassinio contro Donald Trump. L'incidente si è verificato intorno alle 2:00 PM ora locale quando gli agenti del servizio segreto statunitense hanno individuato un potenziale assassino che puntava un'arma da fuoco contro Donald Trump, che stava giocando su un campo da golf. Sono stati sparati colpi all'assassino, che ha poi abbandonato un fucile insieme a due zaini, un mirino usato per mirare e una GoPro camera, prima di fuggire in un SUV. L'assassino è stato arrestato e l'FBI ha annunciato che sta trattando l'incidente sul campo da golf di Trump come un "tentato assassinio" contro l'ex presidente.

Nel mercato delle criptovalute, stiamo osservando un pullback che si è verificato ieri. Venerdì pomeriggio e sabato, il Bitcoin è riuscito a mantenersi sopra il livello di $60.000. Tuttavia, domenica, la pressione di vendita si è rivelata troppo forte, e i prezzi sono scesi al di sotto della soglia a $58.400. L'Ethereum sta perdendo leggermente di più, scendendo a $2.280.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.