News del Mattino (25.03.2025)

Le azioni cinesi guidano i ribassi dei mercati asiatici , con l'indice tecnologico di Hong Kong in calo fino al 3,8% , segnando la peggiore flessione delle ultime tre settimane. Alibaba è scesa di oltre il 3% dopo che il suo presidente ha avvertito di una possibile bolla nei data center AI, mentre Xiaomi ha perso fino al 6,6% a seguito della vendita scontata di azioni. I futures azionari statunitensi ed europei sono leggermente in calo.

L'Australia si prepara alla presentazione del bilancio, con il tesoriere Jim Chalmers pronto a svelare il piano finanziario del governo martedì. Gli economisti prevedono un deficit di cassa sottostante di 40 miliardi di dollari australiani fino a giugno 2026, migliore rispetto alla previsione di 46,9 miliardi di dicembre.

