News del Mattino (26.03.2025)

Il mercato dell’Asia-Pacifico prolunga l’incertezza degli investitori dalla sessione statunitense di ieri. Sui principali indici si osservano lievi ribassi o guadagni contenuti. Gli indici cinesi perdono tra lo 0,15% e lo 0,30%. Il JP225 giapponese è in calo dello 0,15%, mentre il SG20cash di Singapore segna un rialzo dello 0,43% e l’AU200.cash australiano guadagna lo 0,15%.

I futures statunitensi sono leggermente in calo dopo una chiusura debole di Wall Street ieri. Gli investitori restano cauti in attesa dell’annuncio delle tariffe da parte degli Stati Uniti la prossima settimana.

La valuta più debole oggi è lo yen giapponese, che perde tra lo 0,4% e lo 0,6% rispetto alle altre valute del G10 dopo un discorso accomodante del governatore della Banca del Giappone, Ueda.

Nelle sue dichiarazioni odierne, Ueda ha mantenuto un tono accomodante, sottolineando che la recente inflazione "molto elevata" in Giappone è stata principalmente causata da fattori temporanei, come l’aumento dei costi delle importazioni e dei prezzi alimentari, destinati a ridursi e quindi non motivo di una stretta monetaria.

Ueda ha ribadito che un rialzo dei tassi potrebbe verificarsi solo se le previsioni sui costi alimentari in aumento dovessero esercitare ulteriore pressione sui prezzi.

L’indice CPI australiano per febbraio è risultato del 2,4% su base annua, inferiore alle aspettative (2,5%) e al dato del mese precedente, rientrando comodamente nel target di inflazione della Reserve Bank of Australia (2-3%).

Nonostante il dato CPI più basso, è improbabile un taglio dei tassi da parte della RBA nella riunione della prossima settimana, data la precedente posizione restrittiva e il fatto che questo non sia un rapporto sull’inflazione trimestrale, a cui la RBA attribuisce maggiore importanza.

Il presidente della Fed di Chicago, Goolsbee, ha dichiarato che l’economia statunitense sta entrando in una nuova fase, avvertendo che l’aumento delle aspettative di inflazione a lungo termine potrebbe diventare un problema serio.

Ha ribadito che i tassi d’interesse dovrebbero essere più bassi nei prossimi 12-18 mesi, ma ha notato che l’incertezza potrebbe ritardare i tagli, rendendo appropriato un approccio "attendista".

In Cina, gli advisor del Boao Forum hanno sollecitato il governo ad aumentare il supporto alla domanda interna, in particolare ai consumi nei servizi, evidenziando fiducia e reddito come fattori chiave di crescita.

Morgan Stanley ha aumentato le sue raccomandazioni sulle azioni cinesi, tra cui gli indici MSCI China e Hang Seng, citando una maggiore disciplina aziendale e un aumento dei rendimenti per gli azionisti.

Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha inviato segnali contrastanti in un’intervista riguardo alle tariffe annunciate per il 2 aprile. Da un lato, ha suggerito esenzioni limitate per alcuni paesi e prodotti; dall’altro, ha lasciato intendere tariffe potenzialmente più leggere rispetto a quelle reciproche.

Goldman Sachs ha avvertito che i mercati potrebbero essere troppo tranquilli sulle tariffe e rischiano di essere sorpresi se le misure saranno più severe del previsto.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.