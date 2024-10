Nike annuncia un nuovo CEO e il prezzo delle azioni raggiunge nuovi massimi locali 📈

Nike è sulla buona strada per colmare il gap di prezzo dopo quasi tre mesi, innescato da uno sconto sul titolo azionario in seguito ai risultati del primo trimestre fiscale 2024 e un downgrade delle previsioni di guadagno per il prossimo anno fiscale. Oggi il prezzo delle azioni dell'azienda è in aumento di oltre il 7%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'impulso per l'aumento del titolo della società nella sessione odierna è la notizia del cambio di CEO. Dopo quattro anni, John Donahoe, durante il cui mandato Nike ha raggiunto i massimi livelli di capitalizzazione di mercato, ma ha anche perso oltre il 54% dai suoi picchi, si dimette dal suo incarico. La decisione di cambiare il CEO sembrava molto necessaria per l'azienda. Con l'aumento della concorrenza e l'indebolimento della posizione di Nike sul mercato, nonché la crescente mancanza di innovazione di prodotto dell'azienda, le preoccupazioni degli investitori hanno iniziato a concretizzarsi nel prezzo del titolo della società . Dall'inizio dell'anno al minimo di agosto, Nike ha perso oltre il -34%, e anche dopo il rimbalzo di oggi, il titolo è ancora scambiato con uno sconto di quasi il 20% rispetto all'inizio del 2024. La scelta di Elliott Hill, da un lato, può sembrare sorprendente a causa della mancanza di "media savvy" del nuovo CEO, non avendo praticamente fatto apparizioni nello spazio pubblico. Dal punto di vista dell'azienda, tuttavia, la scelta sembra fortemente giustificata, poiché Elliot Hill è un vero veterano tra i dipendenti di Nike. Ha trascorso 32 anni in azienda prima di lasciare nel 2020. Durante quel periodo ha lavorato in posizioni manageriali sia nella divisione nordamericana che in quella europea. Secondo i media, era uno dei candidati previsti per assumere il ruolo di CEO di Nike già nel 2020, prima che il ruolo fosse assegnato a John Donahoe. Il ritorno di Elliott Hill viene interpretato come una mossa verso il ritorno di Nike alle sue precedenti abitudini, tradizioni e strategie. Negli ultimi quattro anni, Nike ha modificato pesantemente la sua strategia e, sebbene all'inizio questa sembrava una buona mossa, nel tempo, i successivi "miglioramenti" hanno portato a un deterioramento del risultato netto dell'azienda. La reazione delle azioni Nike non è il primo picco nel prezzo del titolo dopo la notizia del cambio di CEO. L'ultima volta che una mossa così forte si è vista nelle azioni Starbucks è stata a metà agosto, quando il titolo della società è salito del 22% dopo la notizia che Brian Niccol (ex CEO di Chipotle) aveva assunto il nuovo ruolo. Da allora, Starbucks ha guadagnato oltre il 6% in più.

