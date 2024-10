Nike scivola del 6% a causa del ritiro delle guidance e del calo delle entrate trimestrali📉

Nike (NKE.US) perde quasi il 7% nel pre-market di oggi, dopo la delusione degli investitori per il mancato raggiungimento delle aspettative sui ricavi del primo trimestre 2024/2025 e il ritiro delle previsioni per l'intero anno. L'azienda ha inoltre posticipato l'atteso "Investor Day", previsto per novembre, mentre si prepara all'arrivo di un nuovo CEO. A causa di questo imminente cambiamento, Nike ha deciso di ritirare le previsioni per l'anno fiscale e di fornire indicazioni trimestrali "per il resto dell'anno".

: $0,70 rispetto ai $0,52 previsti e $0,94 dell'anno precedente (risultato netto di 1,05 miliardi rispetto a 1,45 miliardi un anno prima), in calo del 28% su base annua Margine lordo: 45,4% rispetto al 44,4% atteso da Street Account, con un aumento dell'1,2% rispetto al 44,2% del trimestre precedente

Nike rallenta

Le vendite del segmento Nike Direct sono diminuite del 12% su base annua, mentre quelle del settore digitale di quasi il 20%. Le vendite nei negozi Nike sono aumentate dell'1% su base annua, ma le vendite all'ingrosso sono scese del 7%, suggerendo la necessità di ulteriori sconti per smaltire le scorte. L'azienda ha registrato un'espansione del margine lordo dell'1,2%, portandolo al 45,4%, grazie a costi inferiori e azioni sui prezzi. Il tasso effettivo di tassazione è stato molto più alto su base annua, raggiungendo il 19,6% rispetto al 12% dell'anno precedente, aumentando i costi. Le spese SG&A sono leggermente diminuite del 2% su base annua.

Risultati molto deboli dal Nord America, il principale mercato dell'azienda, con ricavi in calo dell'11% e vendite nei negozi in diminuzione dell'1% su base annua (Nike Direct e Nike Digital in calo dell'11% e del 15%, rispettivamente). Anche le vendite in EMEA sono diminuite del 12% su base annua, mentre i ricavi in Cina sono scesi del 3% (Nike Direct in calo del 16% e Nike Digital del 34%). I ricavi dell'APLA hanno mostrato un calo limitato del 2%, con un aumento delle vendite nei negozi del 9%. Nike ha segnalato vendite deboli del marchio Jordan e prevede ulteriori cali nel segmento lifestyle per uomo e donna.

Nike prevede una crescita dei ricavi dell'8-10% nel secondo trimestre 2025, con un calo del margine di circa l'1,5% e le spese SG&A stabili su base annua; il tasso effettivo di tassazione sarà in aumento. L'azienda ha segnalato una crescita a doppia cifra nelle vendite di nuovi prodotti di calzature (calcio globale, calzature da corsa), con una forte crescita del modello Pegasus 41 (crescita a doppia cifra su base annua), e ordini robusti per la primavera 2025. Tuttavia, la domanda in Cina rimane debole, e il rallentamento del mercato statunitense ha deluso le aspettative di vendita al dettaglio (problema di scorte e pressione sugli sconti).

Nike (intervallo D1)

Il titolo Nike ha reagito con un calo dopo aver raggiunto la resistenza dell'EMA200 (linea rossa). Le attuali quotazioni nel pre-market suggeriscono un'apertura a 83 dollari per azione, ancora quasi il 20% superiore ai minimi pluriennali di 70 dollari.

Fonte: xStation5

Dashboard finanziario di Nike

Considerando il rallentamento delle attività dell'azienda (calo delle vendite, utili netti altalenanti, margini sotto pressione e ulteriore incertezza legata al contesto macroeconomico), e valutando i multipli con un PE forward superiore a 30 e il rapporto PE attuale quasi del 10% superiore alla media dell'S&P 500, possiamo affermare con cautela che la valutazione dell'azienda sembra essere sopravvalutata.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fonte: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.