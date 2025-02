Nikkei Cede. Dax ancora rialzista

EurUsd prova l'inversione Mercati azionari ancora estremamente rialzisti, nessun segno di cedimento se non massimi da confermare come tali per effettuare degli storni nel breve termine. Il Dax si dimostra il piú forte di tutti con un rendimento da inizio anno poco sopra il 13%, seguono gli americani, poi il Nikkei che risulta essere l'indice tecnicamente piú debole. Proprio stamani il Nikkei cede i massimi strutturati ieri e annulla del tutto il rialzo di ieri. Nel frattempo EurUsd e GbpUsd provano a confermare l'inversione di tendenza contro il dollaro. Unico dato macro di rilievo per oggi, le vendite al dettaglio negli Usa



NIKKEI CEDE. DAX ALLA PROVA DEI MASSIMI



Nikkei cede i massimi di ieri e nella notte scende di circa un -0,9%, portandosi cosi sotto i massimi della scorsa settimana. Un segnale di debolezza di breve che potrebbe essere confermato durante la giornata di oggi qualora dovessero cedere i massimi anche gli indici europei e gli americani, indici che al momento mostrano una condizione tecnica tutt'altro che debole. Il Dax é il piú forte in assoluto, non mostra cedimenti sui grafici settimanali e giornalieri, solamente massimi venduti nel breve termine che necessitano ovviamente di conferme. Quella del Dax é una salita del tutto tecnica, non ci sono fondamentali che spiegherebbero questo forte rialzo, il mercato compra perché il suo andamento tecnico é rialzista e si sale fino a cedimento. Ieri abbiamo visto sul Dax come l'ambiente inizia a farsi pericoloso con degli strappi di prezzo dovuti essenzialmente a dei "vuoti" di mercato che naturalmente troviamo su questi massimi e su questi livelli di rendimento nel breve termine.



EURUSD E GBPUSD PROVANO L'INVERSIONE



Euro e Sterlina stanno effettivamente provando l'inversione definitiva al rialzo contro il dollaro, al momento contro i pronostici che vedevano un crollo della sterlina e un conseguente euro verso la paritá con il dollaro americano. Al momento il mercato sta strutturando bene questa inversione che potrebbe portare verso i massimi visti negli scorsi mesi e anni sia EurUsd che GbpUsd. La conferma arriverebbe solamente dopo la chiusura dei grafici mensili. Per il momento sembra scongiurato il pericolo di vedere un mercato dei cambi che porti il dollaro verso il dominio assoluto, condizione assolutamente deleteria per l'economia globale.



OGGI IL "BTP Piú"



Oggi verranno comunicate le cedole del Btp Piú, nuovo titolo con le ormai classiche cedole trimestrali e con meccanismo cedolare step-up con cedole crescenti da metá scadenza. I rendimenti sull'obbligazionario della scadenza 8 anni sono al momento al 3,3% circa, quindi la media dei rendimenti di questo titolo potrebbe essere presumibilmente inferiore ad essa per via dell'opzione di rimborso di capitale a 100 al quarto anno di vita del titolo, un'opzione che ovviamente costa al sottoscrittore in termini di rendimento.

