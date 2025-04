Nikkei Crolla. Brutto Ribasso

Europa al test minimi? Brutta chiusura del Nikkei nella nottata asiatica con un ribasso sul cash di oltre il -4%, un ribasso che avviene a poche ore dalla brutta chiusura americana che ha visto dei ribassi fortissimi nella seconda parte del pomeriggio di ieri. I mercati esprimono ancora forza al ribasso, complice una volatilitá ancora molto elevata. Oggi l'uscita del GdpNow e in serata le minute del Fomc.



TEST DEI MINIMI IN EUROPA?



Ribassi molto marcati in Usa, stiamo parlando di crolli veri e propri vista la dinamica dei prezzi come ad esempio quella del Nasdaq di ieri che ha visto inizialmente un +4% per poi passare in negativo e scendere di oltre il -2%, ribassi molto forti di oltre il -5%. Il tutto é avvenuto a ridosso della chiusura del cash europeo e la dinamica ha proseguito indisturbata fino a chiusura cash Usa. Questa dinamica dei prezzi porta ad un'apertura negativa per le borse europee, accompagnata ovviamente dal crollo del Nikkei che ha visto un ribasso molto marcato sul cash, quindi ci si aspetta una dinamica inizialmente ribassista per la giornata. Facciamo attenzione a possibili test dei minimi che abbiamo visto nella giornata di lunedí in quanto la possibilitá di recuperi é ancora valida e vista l'enorme volatilitá del mercato, la possibilitá di vedere un test dei minimi con annesso recupero rimane ancora alta. Attenzione quindi a dare per scontato il trend ribassista, la volatilitá estrema e la dinamica di lungo dei prezzi é da bear market, un mercato che solitamente alterna forti fasi di ribasso con rimbalzi altrettanto corposi.



AUMENTA LO SPREAD 2-10 ANNI USA. TAGLIO DEI TASSI IN ARRIVO?



Aumenta di netto lo spread di rendimento tra i benchmark del mercato obbligazionario, infatti la differenza di rendimento tra il 2 anni e il 10 anni Usa si porta a ridosso dei 50 punti base, livello massimo dal 2023 e segno del fatto che il mercato si aspetta futuri tagli dei tassi. Non é un caso che il Fed WatchTool, ossia le aspettative degli operatori del Cme, vede una probabilitá di taglio dei tassi per la riunione del 7 maggio a oltre il 50%, dato che fino a poco tempo fa era ben al di sotto di tale livello.



DAZI CINA E GDPNOW



