Nikkei crolla sul tech e su Samsung

Crolla il Nikkei che perde oltre il -2% sul cash, il tutto mentre UsdJpy torna sotto i 162 in attesa di un intervento della BoJ che tarda ad arrivare prima della prossima riunione del 31 luglio. Oggi é il giorno di SpaceX che entra di fatto nel Nasdaq spostando quindi gli equilibri dell'indice grazie alla sua capitalizzazione di oltre 2000 miliardi di dollari. Nikkei vende il tech. Crollo Kospi su Samsung Nikkei crolla di oltre il -2% sul mercato cash e di circa un -2,5% sui futures continui, un ribasso dovuto principalmente dalle vendite del comparto tech per via di una possibile crisi di sovrapproduzione sul comparto delle memorie. Inoltre esce la trimestrale di Samsung che ha riportato profitti in crescita di 19 volte a 58 miliardi di dollari con un fatturato che raddoppia, numeri che peró non superano di molto le stime degli analisti. Il Kospi crolla di circa un -8%, mentre in Giappone aziende come Tokyo Electron e Kioxa Holdings calano rispettivamente di circa un -3% e un -10%. Si vendono gli eccessi del comparto tech, un comparto ultimamente in palese sofferenza per via dei rendimenti eccessivi conseguiti negli ultimi mesi che di fatto costringono gli investitori a fare cassa rispetto all'andamento dei benchmark di riferimento. Oggi SpaceX nel Nasdaq100 SpaceX entra con i suoi 2113 miliardi di dollari di capitalizzazione nel Nasdaq100, una situazione che comporta una nuova concentrazione di capitali all'interno dell'indice americano giá altamente concentrato su poche aziende. SpaceX infatti rientra giá nella top10 aziende globali, il tutto a pochi giorni dall'inizio delle contrattazioni del titolo, un titolo che constringe alcuni etf passivi come il famoso QQQ di Invesco a comprare il titolo per un ammontare compreso tra i 4 e i 7 miliardi di dollari. Ora il Nasdaq potrebbe subire ulteriore volatilitá dovuta allo storico corto del titolo che genera ovviamente incertezza e soprattutto forti oscillazioni, sia in positivo che in negativo, per via della sua ampia capitalizzazione. Mercati Negativi? Ieri la situazione di stallo, oggi potremmo assistere ad un proseguimento della debolezza per via delle forti vendite in Asia che potrebbero avere un impatto negativo sull'apertura dei mercati europei, mercati che al momento sembrano tecnicamente piú tonici al rialzo. Per il momento la situazione tecnica rimane ancora tendenzialmente rialzista osservando le dinamiche di prezzo piú lunghe come quelle settimanali, ma i recenti sviluppi delle dinamiche su indici come Nikkei e Nasdaq potrebbero far vacillare anche mercati che al momento risultano essera particolarmente positivi. Ieri il Dow Jones ha aggiornato i suoi massimi storici, questo indice é sotto stretta osservazione in quanto il peso del tech non é lo stesso che abbiamo sugli altri indici americani, pertanto un cedimento del Dow Jones potrebbe essere determinante per l'andamento del mercato azionario in generale.

David Pascucci Esperti

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.