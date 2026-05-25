I mercati a pronti statunitensi sono chiusi, i futures salgono sulla scia delle speranze di una de-escalation

Oggi Wall Street è chiusa per il Memorial Day, una festività federale negli Stati Uniti. Di conseguenza, le principali borse statunitensi, come NYSE e Nasdaq, non sono operative, con effetti su una minore liquidità globale dei mercati e una ridotta partecipazione degli investitori. Nonostante l’assenza delle contrattazioni sul mercato azionario cash, i futures sugli indici statunitensi continuano a essere negoziati regolarmente e rappresentano attualmente il principale indicatore del sentiment di mercato. Al momento mostrano un chiaro orientamento rialzista, segnalando un miglioramento della propensione al rischio in vista della prossima sessione ordinaria. I mercati ricevono inoltre supporto dagli sviluppi geopolitici provenienti dagli Stati Uniti. Secondo le ultime notizie, il quadro di un accordo riguardante la situazione attorno allo Stretto di Hormuz sarebbe stato in gran parte delineato. Dichiarazioni di alcuni esponenti politici, incluso il presidente statunitense Donald Trump, suggeriscono che esistano già basi solide per ulteriori negoziati che potrebbero portare a una de-escalation delle tensioni nella regione e alla potenziale riapertura di una rotta commerciale marittima strategica. I prezzi del petrolio stanno reagendo con ribassi, poiché si attenuano i timori di interruzioni dell’offerta dal Medio Oriente. Allo stesso tempo, gli analisti sottolineano che, nonostante il tono positivo, restano irrisolte questioni rilevanti, tra cui il programma nucleare iraniano e il pieno controllo dello stretto. Per questo motivo, i progressi attuali dovrebbero essere interpretati come un quadro preliminare piuttosto che come un accordo definitivo. Va inoltre ricordato che, in condizioni di liquidità ridotta dovute alla chiusura del mercato statunitense, i movimenti dei futures possono risultare più volatili e meno rappresentativi del quadro generale dei mercati. I futures dell’US500 (S&P 500) registrano oggi rialzi significativi, riflettendo un miglioramento del sentiment degli investitori. Gli operatori di mercato stanno reagendo ai segnali provenienti dai responsabili politici, secondo cui le tensioni nell’area del Golfo Persico potrebbero attenuarsi nel breve termine, potenzialmente entro pochi giorni. Questo ha spinto il mercato a prezzare uno scenario di de-escalation e di graduale ritorno a una almeno parziale normalizzazione geopolitica, sostenendo così gli asset più rischiosi. Fonte: xStation5

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