- Nikkei, Dax e Ftse Mib rompono i minimi settimanali
- Vix a rischio di diventare strutturalmente alto
- Mercati ad un punto di svolta tecnico importante
Il ribasso di ieri sull'evoluzione della guerra ha portato ad un'importante evoluzione tecnica, Nikkei e Dax cedono i minimi delle scorse settimane, i mercati sono ad un punto di svolta tecnico. Queste sono le premesse per un ribasso che potrebbe durare settimane qualora venerdí si dovessero chiudere le contrattazioni a ridosso di questi livelli.
Nikkei, il "crollo" del piú forte
Nikkei ha ceduto, scende del -3% sul cash e rompe di netto i minimi delle scorse settimane, una premessa importante per un ribasso tecnico forte che potrebbe coinvolgere tutti gli indici azionari. La situazione é ora molto delicata per il piú forte indice al mondo, un suo cedimento sarebbe l'inizio di un ribasso importante per tutto l'azionario globale. Ricordiamo che il Nikkei ha registrato una performance di circa il 95% in 10 mesi, l'ultima volta é stato tra il 1971 e il 1972 quando la performance arrivó al 140% per poi segnare dei massimi che non furono violati per 5 anni. Nel caso della situazione attuale possiamo ipotizzare i massimi attuali del Nikkei come livelli che potrebbero non essere rivisti per i prossimi mesi, un vero e proprio stop della salita, o meglio l'inizio di un ritracciamento importante. Il mix tra rottura dei minimi settimanali e questa condizione eccezionale di lungo periodo, é un'ottima premessa per vedere un ribasso generalizzato dei mercati. La chiusura di venerdí sará assolutamente cruciale per decretare l'inizio di un ribasso importante.
Dax cede in Europa. Rischio "Contagio"
Il Dax segue il Nikkei, il piú debole tecnicamente segue il piú forte tecnicamente, altro segnale importantissimo dal punto di vista tecnico. Dax rompe i minimi delle scorse settimane e si appresta a testare i minimi di gennaio e febbraio. La situazione sul Dax é molto precaria in quanto é un indice che é stato venduto molto nel corso del 2025, tra maggio e dicembre 2025 é sempre stato intorno ai 24500 punti senza mai vedere l'inizio di un forte ribasso. La situazione del Dax é pessima e potrebbe trascinare al ribasso anche tutti gli altri indici europei, Ftse Mib coimpreso. Ora bisognerá osservare come si muoveranno di conseguenza indici come Cac40, Ftse Mib, Ibex35 e il principale Stoxx50. Cedimenti tecnici anche da parte di questi indici sarebbero la conferma dell'inversione di tendenza.
VIX da tenere sotto osservazione
Classico rialzo del Vix dopo i forti ribassi, nulla di nuovo se non per la possibilitá di vedere un Vix strutturalmente alto per le prossime settimane. La volatilitá é alta, i crash non sono da panico ma sono forti, i ribassi sono ben strutturati e il Vix é alla prova di una situazione tecnica molto importante per il lungo termine. Questa settimana é cruciale anche per il Vix in quanto, qualora dovesse rimanere alto per giorni, magari a ridosso e al di sopra dei 20, potrebbe diventare strutturalmente "alto" e decretare l'inizio di un ribasso importante per i mercati.
