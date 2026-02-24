- Nikkei chiude positivo, ribasso rimandato
- Mercati Usa deboli, attendono Nvidia
- Dazi, nuovo ingrediente per la volatilitá dei mercati
Nikkei non cede i massimi e oggi va in positivo allungando al di sopra dei massimi visti ieri, rallentando cosí la possibilitá di vedere la conferma dei ribassi che invece vediamo in Usa. Se Nikkei non cede, non possiamo ancora vede nulla di concreto sui mercati in termini di movimenti direzionali. Oggi l'indice dei prezzi delle case in Usa, mercato immobiliare da tenere sotto osservazione per via della sua importanza sull'inflazione, ricordiamo che la componente shelter pesa circa un 30% sul dato dell'inflazione.
Nikkei non cede
Il Nikkei, dopo circa un 90% in 10 mesi, mostra i primi segni di debolezza su base settimanale grazie alla chiusura negativa della scorsa settimana, ma di fatto non vediamo ancora segni palesi. La giornata di ieri era una buona premessa per vedere un ribasso anche oggi ma la dinamica dei prezzi ha girato al rialzo, negando cosí il proseguimento del ribasso rimandando il tutto ai prossimi giorni. Ricordiamo che il Nikkei, nella sua storia dal 1971, ha presentato delle dinamiche di prezzo simili a quella attuale di lungo termine solamente 4 volte, le ultime 3 a partire dal 2013 dove dopo un 90% circa di rendimento in 10 mesi il Nikkei si é di fatto fermato, i massimi raggiunti con il 90% di salita sono stati di fatto i massimi per i mesi successivi. Proprio per questo motivo, la situazione del Nikkei é importantissima dal punto di vista tecnico.
Mercati Usa piú deboli. Nvidia come banco prova
I mercati americani risultano essere piú deboli, i massimi storici di Nasdaq si allontanano e sembrano piú plausibili i movimenti ribasissti nel breve. La dinamica dei prezzi attuale suggerisce la possibilitá di vedere una settimana negativa dal punto di vista tecnico, si attendono ovviamente i market mover della settimana, in primis la trimestrale di Nvidia di domani sera che sará un test molto importante per il settore tech in quanto andrá di fatto a chiudere la stagione delle trimestrali del settore. Nelle ultime settimane abbiamo visto come le trimestrali tech, seppur uscite in modo eccezionale, siano state seguite da movimenti di mercato ribassisti per alcuni titoli importanti. Domani sera quindi é attesa volatilitá, cosí come per la giornata di giovedí e quello sará il banco prova della settimana.
Il tema dazi
Si riapre il tema dazi dopo la loro illegittimitá, ora il mercato é di fatto in tensione vista la storicitá della gestione Trump. Annunci improvvisi, dal forte impatto, eventi giá visti lo scorso anno e che potrebbe caratterizzare anche le prossime giornate portando volatilitá sui mercati. La situazione attuale quindi risulta complessa dal punto di vista della lettura generale in termini macroeconomici, dal punto di vista tecnico ci sono tutti gli elementi per vedere dei movimenti importanti sia in termini direzionali che di volatilitá.
Nikkei a fine salita?
