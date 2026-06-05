Oro e Bitcoin in calo a causa del rafforzamento del dollaro USA 📌

I dati chiave sul mercato del lavoro USA spingono il dollaro e mettono sotto pressione Bitcoin e oro I dati chiave sul mercato del lavoro statunitense (NFP) hanno riportato oggi gli investitori sul dollaro USA, favorendo un rialzo dei rendimenti dei Treasury e aumentando la pressione tecnica sugli asset tradizionalmente considerati inversamente correlati alla forza del biglietto verde, tra cui Bitcoin e oro. Bitcoin è sceso sotto i 62.000 dollari ed è ora in calo di circa il 55% rispetto ai recenti massimi, mentre l’oro perde circa l’1,5% ed è scivolato sotto la propria media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200) sul grafico giornaliero, un importante livello di supporto per il trend di lungo periodo. Analisi tecnica: Oro (D1) Una chiusura giornaliera al di sotto dell’EMA200 (linea rossa) potrebbe segnalare il rischio di un ribasso più profondo verso l’area dei 4.100 dollari, corrispondente ai minimi locali registrati a febbraio. Un movimento di questo tipo implicherebbe una correzione di circa il 30% rispetto al massimo storico dell’oro. Dal punto di vista grafico, una rottura al ribasso dell’attuale formazione triangolare potrebbe innescare una nuova fase di debolezza, con il primo importante livello di supporto situato in prossimità del precedente minimo generato dalla fase di panico del mercato. Al contrario, un recupero verso l’area compresa tra 4.500 e 4.600 dollari aumenterebbe la probabilità di una prosecuzione della fase di consolidamento e potrebbe preparare il terreno per una rottura rialzista. In tale scenario, la prima importante zona di resistenza sarebbe collocata tra 4.750 e 4.800 dollari. Fonte: xStation5 Analisi tecnica: Bitcoin (D1) Osservando la più grande criptovaluta al mondo, il panico di mercato appare chiaramente in intensificazione. Bitcoin è attualmente scambiato intorno ai 62.000 dollari, il livello più basso dal 5 febbraio 2026. L’indicatore RSI si trova a 17,4, segnalando condizioni di forte ipervenduto dopo che il prezzo era stato nuovamente respinto in seguito a un recente movimento verso territorio di ipercomprato, vicino al livello 70. Il confronto con il ciclo ribassista del 2021–2022 evidenzia notevoli somiglianze, in particolare quella che potrebbe essere definita una “terza fase” di vendite panic-driven. Durante il terzo grande impulso ribassista del 2022, Bitcoin era sceso fino a circa 22.000 dollari, per poi trovare un minimo definitivo vicino ai 15.000 dollari nel novembre successivo. Se l’attuale fase ribassista seguisse uno schema simile e si estendesse di un ulteriore 30% dai livelli attuali, ciò implicherebbe un potenziale obiettivo al ribasso nell’area dei 43.000 dollari. Allo stesso tempo, il livello dei 60.000 dollari rimane una zona di supporto cruciale per i rialzisti. Una rottura al di sotto di tale soglia potrebbe innescare una nuova ondata di liquidazioni di posizioni long e accelerare ulteriormente il momentum ribassista. Fonte: xStation5

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