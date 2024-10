Notizie del giorno (01.10.2024)

Le azioni asiatiche rimangono in positivo, con il Nikkei 225 in rialzo dell'1,2%. I mercati cinesi saranno chiusi dal 1 al 7 ottobre a causa delle celebrazioni della Golden Week. Nel frattempo, l'indice australiano è in calo dello 0,4%.

Il sondaggio Tankan del Giappone mostra un sentiment stabile nel mondo degli affari. L'indice di fiducia delle grandi aziende manifatturiere è rimasto invariato a +13, mentre l'indice delle grandi aziende non manifatturiere è salito a +34 da +33. Il cambio USDJPY è aumentato dello 0,5% a 144,29.

Il PMI manifatturiero del Giappone per settembre è stato confermato a 49,7, in calo rispetto al 49,8 di agosto, segnando il terzo mese consecutivo di contrazione. La produzione e i nuovi ordini sono rimasti in territorio negativo, mentre la creazione di posti di lavoro è rallentata in modo significativo. L'ottimismo delle imprese è sceso al livello più basso dalla fine del 2022, riflettendo preoccupazioni sulla tempistica della ripresa della domanda tra incertezze globali e interne.

I prezzi delle nuove case in Cina sono aumentati leggermente a settembre, dello 0,14% mese su mese in 100 città. Rispetto all'anno precedente, i prezzi medi sono aumentati dell'1,85%.

La crescita delle esportazioni della Corea del Sud è rallentata al 7,5% su base annua a settembre, rispetto all'11,2% di agosto. Le spedizioni verso gli Stati Uniti sono aumentate solo del 3,4%, in rallentamento rispetto all'11% del mese precedente.

Le vendite al dettaglio in Australia sono rimbalzate dello 0,7% ad agosto, superando le aspettative di un aumento dello 0,4%. Il dollaro australiano è salito dello 0,25% a 0,6930 dollari sulla scia della notizia.

I lavoratori portuali della East Coast e della Gulf Coast degli Stati Uniti dovrebbero scioperare oggi, potenzialmente fermando circa la metà del trasporto marittimo degli Stati Uniti. Lo sciopero potrebbe interrompere le catene di approvvigionamento, alimentare l'inflazione e costare all'economia miliardi di dollari al giorno.

Il sindacato International Longshoremen's Association (ILA), che rappresenta 45.000 lavoratori portuali, non è riuscito a raggiungere un accordo per un nuovo contratto con il gruppo di datori di lavoro United States Maritime Alliance (USMX). Le questioni chiave includono aumenti salariali e automazione.

I rivenditori stanno accelerando l'importazione della merce per le festività per evitare disagi legati allo sciopero. Walmart e Costco affermano di essere al lavoro per mitigare gli impatti.

Le esportazioni della Thailandia dovrebbero aumentare del 2% quest'anno, al limite superiore delle previsioni precedenti. Tuttavia, il rapido rafforzamento del baht presenta delle sfide. Il baht è aumentato del 5,2% dall'inizio dell'anno, scambiando al massimo di 31 mesi di 32,125 contro il dollaro.

Il tasso di inflazione annuo dell'Indonesia è sceso all'1,84% a settembre, al di sotto delle aspettative e il livello più basso da novembre 2021. L'inflazione di fondo è stata del 2,09% su base annua.

Qatar Airways acquisterà una quota del 25% di Virgin Australia da Bain Capital, aumentando la concorrenza per Qantas Airways. Le azioni di Qantas sono scese fino al 4,3% sulla scia della notizia.

Amazon.com ha ottenuto il parziale rigetto di una causa antitrust da parte della Federal Trade Commission degli Stati Uniti, anche se i dettagli rimangono riservati. Il caso sarà processato in due parti, con presunte violazioni e rimedi proposti presentati separatamente.

I prezzi del petrolio rimangono stabili. I futures del Brent sono scesi dello 0,1% a 71,76 dollari al barile, mentre i futures del WTI sono in calo dello 0,03% a 68,25 dollari. Il prezzo del gas naturale continua a salire con un aumento dello 0,1% oggi a 2,904 dollari.

L'EURUSD è in rialzo dello 0,03%, l'argento è aumentato dello 0,75% e l'oro è in rialzo dello 0,3%, rimanendo vicino al massimo storico. Il mercato delle criptovalute cerca di rimbalzare dopo il calo di ieri; attualmente Bitcoin è in rialzo dello 0,05% e Ethereum è in aumento di quasi l'1,05%.

