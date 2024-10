Notizie del giorno (02.10.2024)

Le azioni asiatiche sono aumentate, con l'Hang Seng di Hong Kong che è salito di oltre il 9%, poiché i mercati hanno reagito positivamente agli annunci di stimolo da parte della Cina. I mercati cinesi continentali restano chiusi per le celebrazioni della Golden Week fino al 7 ottobre. Gli indici vietnamiti e giapponesi si avviano verso una chiusura in ribasso a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente.

I fondi speculativi globali si sono riversati sulle azioni cinesi a seguito delle misure di stimolo di Pechino, con il più forte acquisto settimanale mai registrato, secondo Goldman Sachs.

L'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro Israele, il suo più grande assalto militare allo stato ebraico, alimentando timori di un conflitto regionale più ampio. Israele ha promesso di reagire, promettendo una "risposta dolorosa".

I prezzi del petrolio sono aumentati a causa delle tensioni in Medio Oriente. Il Brent è salito dello 0,77% a 74,94 dollari al barile, mentre il WTI ha guadagnato lo 0,75% a 71,27 dollari al barile. Oggi un comitato dell'OPEC+ si riunisce per esaminare il mercato. Il prezzo del gas naturale è stabile oggi e si consolida su livelli chiave.

L'inflazione al consumo in Corea del Sud è diminuita più del previsto a settembre, aumentando dell'1,6% su base annua, al di sotto dell'obiettivo del 2% della banca centrale per la prima volta dall'inizio del 2021.

Il nuovo ministro dell'economia giapponese, Ryosei Akazawa, ha dichiarato che il governo si aspetta che la Banca del Giappone faccia attente valutazioni economiche prima di considerare ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

L'Indice di fiducia dei consumatori del Giappone è stato inferiore alle aspettative, aumentando di soli 0,2 punti a settembre, raggiungendo quota 36,9, secondo un rapporto dell'Ufficio di Gabinetto. Questo calo riflette una diminuzione del sentimento dei consumatori, con l'indice generale del tenore di vita che è sceso di 0,3 punti a 34,4.

I lavoratori portuali delle coste orientali e del Golfo degli Stati Uniti hanno continuato il loro primo grande sciopero in quasi 50 anni, bloccando circa la metà del traffico marittimo del paese.

Il dibattito tra il vicepresidente democratico Tim Walz e il repubblicano JD Vance è stato sorprendentemente civile, con i candidati che hanno concentrato le critiche sui loro compagni di corsa piuttosto che l'uno sull'altro.

Una nuova depressione tropicale al largo della costa meridionale del Pacifico del Messico dovrebbe rafforzarsi, minacciando nuove inondazioni e frane nelle aree colpite di recente da piogge devastanti.

L'EURUSD è in calo dello 0,1%, l'argento ha perso lo 0,7% e l'oro è sceso dello 0,36%, pur rimanendo vicino ai massimi storici. Il mercato delle criptovalute tenta di recuperare dopo il calo di ieri; attualmente Bitcoin è in rialzo dello 0,44% e Ethereum è in crescita dello 0,4%.

