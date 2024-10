Notizie del giorno (16.10.2024)

Le azioni asiatiche hanno registrato per lo più guadagni, guidate dall'Hang Seng di Hong Kong e dal CHN.cash della Cina, entrambi in rialzo di oltre il 2,5%. Il Nikkei 225 del Giappone è salito dello 0,6%, mentre l'AU200 è stato il peggiore con un incremento dello 0,13%.

Gli indici europei si preparano per un'apertura mista, con il DAX 40 in calo dello 0,1% al momento della stesura di questo articolo. Gli indici statunitensi sono in verde nel premarket, con il Nasdaq in testa (+0,24%).

Gli Stati Uniti avvertono Israele di un potenziale blocco dei trasferimenti di armi se gli aiuti a Gaza non verranno distribuiti.

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) della Nuova Zelanda per il terzo trimestre è aumentato dello 0,6% su base trimestrale, leggermente al di sotto delle aspettative dello 0,7%. L'inflazione annuale è rallentata bruscamente al 2,2%, tornando nel target della banca centrale per la prima volta in oltre tre anni.

I prezzi del petrolio sono leggermente scesi dopo le forti perdite della sessione precedente. Il Brent è sceso dello 0,4% a 74,43 dollari al barile, mentre il WTI è calato dello 0,4% a 70,8 dollari al barile. Persistono preoccupazioni per una possibile escalation nel conflitto tra Israele e Hezbollah.

Seiji Adachi, membro della Banca del Giappone, ha esortato a mantenere un ritmo "molto moderato" per i rialzi dei tassi di interesse, avvertendo di potenziali ostacoli dovuti all'apprezzamento dello yen e al rallentamento della domanda globale.

ASML ha fornito una previsione debole per le vendite del 2025, causando un sell-off delle azioni globali nel settore dei semiconduttori. Le azioni statunitensi dell'azienda olandese sono crollate del 16% durante la notte, trascinando verso il basso altri giganti tecnologici come NVIDIA (-4,7%).

Il colosso del lusso LVMH ha riportato un calo del 3% nelle vendite del terzo trimestre, il primo declino dall'inizio della pandemia, a causa del calo della domanda in Cina e Giappone. La notizia potrebbe influenzare altri titoli del settore del lusso.

Il leader di Hong Kong, John Lee, ha annunciato misure per stimolare l'economia, tra cui riforme per ridurre i tempi di attesa per le case popolari e sforzi per attrarre più quotazioni di società internazionali.

I mercati delle criptovalute hanno aperto in rialzo, con Bitcoin in aumento dell'1,1% a 67.000 dollari ed Ether in crescita dell'1,2% a 2.609,12 dollari.

I prezzi dell'oro sono saliti dello 0,2% a 2.667,75 dollari l'oncia, mentre l'attenzione rimane concentrata sulle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

L'EURUSD è in calo dello 0,05%, mentre l'argento ha guadagnato lo 0,46% e il platino è salito dell'1,2%.

