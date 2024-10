Notizie del giorno (17.10.2024)

In Cina, il sentiment degli investitori rimane debole nonostante un lieve rimbalzo dello 0,40-0,50% degli indici azionari oggi. Anche l'indice JP225 del Giappone è in calo, scambiando intorno ai 39.000 punti, in discesa di quasi l'1,20%. Nel frattempo, l'indice australiano scambia senza variazioni significative.

Le azioni americane hanno concluso la sessione di ieri in positivo, a differenza degli altri principali indici globali. L'US500 ha chiuso intorno ai 5.890 punti, mentre l'US2000 è rimasto all'interno di un intervallo ristretto tra 2.300-2.305 punti, cercando ancora di superare una zona di resistenza chiave.

La valuta più forte nella prima parte della giornata è il dollaro australiano, che ha guadagnato terreno dopo i dati sulla disoccupazione inferiori alle attese. L'AUDUSD è salito dello 0,40%, raggiungendo quota 0,66940. D'altra parte, la valuta più debole è il franco svizzero, in calo tra lo 0,2-0,4% rispetto alle altre valute. La volatilità sul mercato Forex non è significativa.

L'occupazione in Australia ha superato le previsioni per il sesto mese consecutivo a settembre, registrando il maggior incremento da febbraio 2024. Il numero di occupati è aumentato di 64,1 mila unità, contro un'aspettativa di 25,2 mila. Il tasso di disoccupazione è stato leggermente inferiore alle previsioni, attestandosi al 4,1%, rispetto alla stima del 4,2% e al tasso precedente del 4,2%.

I dati del mercato del lavoro hanno nuovamente superato le aspettative, confermando la solidità del settore. Dopo il rapporto, gli investitori hanno ridotto le aspettative di un taglio dei tassi d'interesse da parte della RBA, e il dollaro australiano è salito dello 0,70%, raggiungendo quota 0,67100 USD.

Oggi sono stati anche pubblicati i dati della bilancia commerciale del Giappone. Il Giappone ha riportato un deficit commerciale di 294,3 miliardi di yen (2 miliardi di USD) a settembre. Le esportazioni sono diminuite dell'1,7% su base annua, contro attese di un aumento dello 0,50%. Le importazioni sono aumentate del 2,1% su base annua, mentre gli analisti avevano previsto una crescita del 3,2% su base annua.

Il petrolio (OIL.WTI) continua il suo calo, alimentato da prospettive future deboli e dalla de-escalation del conflitto in Medio Oriente. I prezzi del petrolio sono scesi di quasi lo 0,80% oggi, testando nuovamente i livelli di supporto intorno ai 70 USD al barile.

L'oro estende il rialzo di ieri a un livello record di 2.685 USD l'oncia (+0,40%).

L'ultimo sondaggio presidenziale di FOX News mostra l'ex presidente Trump in vantaggio sulla vicepresidente Kamala Harris, 50% contro 48%. A soli 20 giorni dalle elezioni, la situazione è capovolta rispetto al mese scorso, quando il candidato democratico era in testa.

La Cina ha annunciato giovedì un nuovo piano di stimolo per il mercato immobiliare. Durante una conferenza, il ministro dell'Edilizia Ni Hong ha dichiarato che la Cina amplierà la whitelist dei progetti immobiliari e accelererà i prestiti bancari per questi sviluppi incompleti, fino a 4 trilioni di yuan (561,8 miliardi di dollari) entro la fine dell'anno. In totale, sono stati già approvati prestiti per 2,23 trilioni di yuan per gli sviluppatori, cifra che si prevede raddoppierà a 4 trilioni di yuan entro la fine del 2024.

Il Bitcoin è in calo dello 0,30%, rimanendo nel range tra 67.000-68.000 USD. Guadagni leggermente superiori si registrano in Ethereum, in crescita dell'1,00%, raggiungendo i 2.640 USD. Il resto del mercato degli altcoin scambia senza variazioni rilevanti, con una capitalizzazione complessiva intorno ai 620 miliardi di USD.

