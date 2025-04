Notizie del mattino (01.04.2025)

Il sentiment nei mercati dell'APAC sta migliorando leggermente, dopo un'ondata di perdite che ieri ha colpito le principali borse mondiali. Attualmente, il Nikkei giapponese guadagna lo 0,35%, l'Hang Seng aggiunge circa lo 0,3% e il KOSPI, il leader dell'indice, cresce di oltre l'1,9%.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, ha dichiarato in un'intervista a Fox che Trump annuncerà il prossimo round di dazi mercoledì 2 aprile alle 19:00 GMT. Trump ha parlato con i media in anticipo, dando alcune indicazioni su cosa aspettarsi.

Il presidente ha affermato di aver definito un piano tariffario che sarebbe "molto carino" per gli altri Paesi. Ha ribadito che "la parola reciprocità è molto importante" nel contesto dei prossimi cambiamenti.

La Banca d’Australia ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 4,1%, come previsto. La RBA ha confermato lo status quo in un comunicato, sottolineando che la politica monetaria rimane restrittiva e riconoscendo che i rischi per l'inflazione restano bilaterali.

La governatrice Bullock ha dichiarato che oggi non si è discusso di un possibile taglio dei tassi e che la RBA non ha ancora preso una decisione in merito alla riunione del 20 maggio. I dati sull'inflazione australiana (CPI) saranno pubblicati il 30 aprile e, dato il clima di incertezza sui dazi, la RBA sembra intenzionata a mantenere un approccio il più aperto possibile sulle decisioni future.

L'indice PMI manifatturiero privato della Cina ha registrato a marzo il ritmo di crescita più rapido degli ultimi quattro mesi, grazie a una domanda più forte e a solidi ordini di esportazione, sebbene l'aumento dei dazi statunitensi rappresenti un segnale negativo. Il Caixin Manufacturing PMI cinese si è attestato a 51,2, in aumento rispetto alle previsioni di 51,1 e al precedente 50,8.

La Banca del Giappone ha pubblicato il rapporto trimestrale Tankan, i dati PMI e il rapporto sulla disoccupazione. Complessivamente, i dati manifatturieri Tankan sono in linea con le aspettative, mentre il settore dei servizi ha registrato un aumento superiore alle previsioni, accompagnato da un calo della disoccupazione e da un incremento dell'indice PMI. Questi fattori stanno rafforzando le aspettative di inflazione e forniscono un certo incoraggiamento per il futuro percorso dei rialzi dei tassi della BoJ.

La volatilità del mercato rimane elevata. L’indice di volatilità VIX sta attualmente guadagnando l'1,1%, mentre l’oro riprende il suo trend rialzista e segna nuovi massimi. I future sui principali indici sono leggermente in calo.

I dati macroeconomici più importanti della giornata sono gli indici PMI del settore manifatturiero delle principali economie mondiali e il rapporto JOLTS degli Stati Uniti.

